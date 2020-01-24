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Зеленский назвал обязательное условие для решения конфликта с Россией
Президент Владимир Зеленский, который сейчас находится с официальным визитом в Израиле, заявил, что Украина намерена обязательно вернуть все временно оккупированные территории — как на Донбассе, так и в Крыму.
Об этом он сказал в интервью израильскому «9 каналу», передает Интерфакс-Украина.
«Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности. У нас очень большая страна. Там (на оккупированных территориях Донбасса и Крыма) несколько миллионов украинцев. Мы, конечно, должны вернуть все наши территории…», — уверен президент.
При этом глава государства подчеркнул, что имеет в виду даже не международные институции или судах: возвращение захваченных силой территорий, по его мнению, «серьезный прецедент для всего мира».
«Если это так закончится в Украине, что мы не вернем наши территории, я уверен, тогда это не последняя история», — предупредил Владимир Зеленский.
В ответ на вопрос журналиста о необходимости наказания за развязывание войны на Донбассе Зеленский сказал, что боевики должны быть наказаны — «в правовом направлении, через суд, как это делается в цивилизованном мире».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что находясь в Израиле, Владимир Зеленский ведет переговоры с представителями России о новом обмене удерживаемыми лицами — всех украинцев, находящихся на территории России, включая крымских татар. Параллельно ведется уточнение списков для обмена тех, кто находится в заложниках на оккупированном Донбассе.
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