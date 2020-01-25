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Происшествия

ДТП с пешеходом под Киевом: полицейский автомобиль сбил молодого мужчину

1:54 25 января 2020 7
Белай Церковь
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевской области продолжаются наезды на пешеходов: печальную «эстафету» после Борисполя принял город Белая Церковь: там вечером 23 января автомобиль патрульной полиции сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Отмечается, что на улице М. Грушевского автомобиль группы реагирования патрульной полиции совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на местного жителя 1988 года рождения.

Сотрудники полиции начали оказывать пострадавшему неотложную помощь и вызвали врачей. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

На место происшествия вызвали работников Государственного бюро расследований для документирования ДТП, по данному факту будет открыто уголовное производство.

Также работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия и устанавливает свидетелей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о печальном дне в декабря прошлого года: тогда в течение суток под колесами под Киевом погибли сразу два пешехода.

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