- 01:54 ДТП с пешеходом под Киевом: полицейский автомобиль сбил молодого мужчину
- 00:42 Число жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 14 (новые видео удара стихии)
- 00:04 Друг нардепа Ильи Кивы, который угрожал официантке перерезать горло, арестован
- 24.01 23:46 Зеленский назвал обязательное условие для решения конфликта с Россией
- 24.01 23:23 Под Киевом помощник Медведчука устроил с полицейскими автогонки и угрожал им расправой
- 24.01 22:35 Под Одессой коммунальщики нашли 200 тысяч гривен, выпавших из инкассаторской машины
- 24.01 22:35 В Турции произошло мощное землетрясение, есть жертвы: первые фото и видео трагедии
- 24.01 22:17 В Европе зафиксированы первые случаи заболевания китайским коронавирусом
- 24.01 22:00 Дело Гандзюк: в Болгарии задержан предполагаемый организатор нападения на активистку
- 24.01 21:44 На Донбассе готовят новое разведение войск: что об этом известно
- 24.01 21:43 Татьянин день: открытки и душевные поздравления
- 24.01 21:10 Стало известно, куда в Киеве будут отправлять больных с подозрением на коронавирус
ДТП с пешеходом под Киевом: полицейский автомобиль сбил молодого мужчину
В Киевской области продолжаются наезды на пешеходов: печальную «эстафету» после Борисполя принял город Белая Церковь: там вечером 23 января автомобиль патрульной полиции сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
Отмечается, что на улице М. Грушевского автомобиль группы реагирования патрульной полиции совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на местного жителя 1988 года рождения.
Сотрудники полиции начали оказывать пострадавшему неотложную помощь и вызвали врачей. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.
На место происшествия вызвали работников Государственного бюро расследований для документирования ДТП, по данному факту будет открыто уголовное производство.
Также работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия и устанавливает свидетелей.
Ранее «ФАКТЫ» писали о печальном дне в декабря прошлого года: тогда в течение суток под колесами под Киевом погибли сразу два пешехода.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...