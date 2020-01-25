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Отец изнасиловал 4-летнюю дочь и покончил с собой

В РФ зафиксирован еще один случай насилия со стороны родителей над детьми. Так, в республике Башкортостан мужчина изнасиловал собственную четырехлетнюю дочь, а после этого свел счеты с жизнью.

О трагическом инциденте рассказал ресурс РенТВ.

По сообщению сайта телеканала, тот момент, когда мужчина измывался над девочкой, в комнату вошла его жена. После этого мужчина оставил ребенка, убежал в хозяйственную постройку во дворе и покончил с собой.

На данный момент следствие уточняет детали происшествия.

Имена участников трагических событий пока не раскрываются. Известно, что покончивший с собой 33-летний мужчина и его 29-летняя супруга не работали, и по некоторым данным семью можно отнести к разряду неблагополучных.

Также сообщается, что по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело, а само происшествие подтвердили в республиканском Следственном комитете.

Издание напоминает, что там же в РФ 14 января жительница Гатчины Ленинградской области задушила бывшего мужа ремнем. Женщину задержали. По предварительной версии, она убила мужчину за попытку изнасиловать ее 16-летнюю дочь.

Ранее «ФАКТЫ» писали об ужасном случае в Винницкой области: там 38-летний мужчина затащил на чердак собственного дома и изнасиловал 12-летнюю дочку. О сексуальном надругательстве над ребенком правоохранителям сообщила мать девочки. Правоохранители задержали мужчину, который был пьян, и поместили в изолятор временного содержания. За это преступление педофилу грозит до 15 лет лишения свободы.

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