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«Наших встреч с тобой синие цветы": Киркоров трогательно пригласил Софию Ротару на медленный танец (видео)
На состоявшемся несколько дней назад в Москве корпоративе жены российского миллиардера выступали многие звезды постсоветской эстрады, в том числе и народная артистка Украины София Ротару.
Как и прежде на «Песне года», публика встречала Софию Михайловну очень тепло, несмотря звучавшие ранее призывы бойкотировать ее выступления.
Зрители радостно подпевали «хуторянке» и аплодировали ей после исполнения песни. Не устоял даже сам «поп-король» Филипп Киркоров.
По его собственном признанию, он остался под сильным впечатлением от номера Софии Михайловны и даже не смог удержаться от того, чтобы не пригласить ее на медленный танец, пишет «Телепрограмма».
Всё произошло, когда София Михайловна выступала перед собравшимися гостями на сцене. Сперва Киркоров пытался подпевать Софии Ротару, а потом и вовсе решил пуститься в пляс. Певица, в свою очередь, была совершенно не против станцевать с более молодым коллегой.
Издание отмечает, что после праздника Киркоров не устаёт нахваливать Софию Ротару, отмечая, что это был особенный вечер, который надолго останется в его памяти. Также Филипп Бедросович пожелал, чтобы их с Ротару встречи стали частыми, а танцы — традиционными.
«Это был особенный вечер, который хочу и буду вспоминать. Пусть наши танцы с Софией Ротару станут традиционными, а встречи частыми… Пусть мои друзья всегда улыбаются», — заявил Киркоров.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», София Ротару показала редкое фото любимого мужчины.
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