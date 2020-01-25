Происшествия

На Львовщине главу райсуда очередной раз поймали на взятке, но он продолжает «работать» (фото)

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 24 января задержали при вымогательстве и получении неправомерной выгоды исполняющего обязанности председателя одного из районных судов Львовской области.

«Служитель Фемиды вымогал взятку от местного жителя за непривлечение его к административной ответственности. Решается вопрос об объявлении судье подозрения, ведется следствие», — уточняет НАБУ, не указывая сумму взятки.

Бюро также напомнило, что это уже второе задержание данного судьи — в конце 2018 года его поймали на получении тысячи евро взятки за непривлечение к административной ответственности нарушителя, который пьяным управлял автомобилем. Расследование этого эпизода закончено, а дело до сих пор слушается в суде.

Как утверждают другие источники, оперативники НАБУ задержали на взятке, якобы, и.о. председателя Турковского районного суда Львовской области. Почему он продолжал до этого времени творить правосудие — никто не объясняет.

Как писали «ФАКТЫ», 24 января сотрудники Офиса генпрокурора и СБУ задержали и.о. директора «Закарпатского облавтодора» и начальника отдела филиала этого же предприятия во время получения взятки.

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