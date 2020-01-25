24.20 / 24.49 26.66 / 27.07
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Смертельное землетрясение в Турции: последствия стихии показали на видео с воздуха

13:30 25 января 2020 363
Землетрясение
Инф. «ФАКТОВ»

В сети опубликовали видео с воздуха, на котором видно последствия разрушительного землетрясения в Турции, произошедшего 24 января.

В результате землетрясения в турецкой провинции Малатья погибли четыре человека, в провинции Элязыг — 18. Об этом сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, после мощного землетрясения спасатели извлекли из-под завалов 39 человек, сообщает агентство «Анадолу».

«По нашим данным, жизни пострадавших в результате землетрясения находятся вне опасности», — сказал Сойлу.

Как писали «ФАКТЫ», на востоке Турции в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в уезде Сивридже в провинции Элязыг. Подземные толчки также ощущались в прилегающих к Эльязыгу провинциях (Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери), а также на севере Сирии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Татьянин день

Поздравления с Татьяниным днем: лучшие пожелания и яркие открытки

Анастасия и Настя

"Злой рок": стало известно, как жизнь Анастасии Заворотнюк оказалась на волоске (видео)

Татьянин день

Татьянин день: открытки и душевные поздравления

Татьянин день

Татьянин день: самые красивые поздравления в стихах и прозе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер