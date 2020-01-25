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Смертельное землетрясение в Турции: последствия стихии показали на видео с воздуха
В сети опубликовали видео с воздуха, на котором видно последствия разрушительного землетрясения в Турции, произошедшего 24 января.
В результате землетрясения в турецкой провинции Малатья погибли четыре человека, в провинции Элязыг — 18. Об этом сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
По его словам, после мощного землетрясения спасатели извлекли из-под завалов 39 человек, сообщает агентство «Анадолу».
«По нашим данным, жизни пострадавших в результате землетрясения находятся вне опасности», — сказал Сойлу.
Как писали «ФАКТЫ», на востоке Турции в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в уезде Сивридже в провинции Элязыг. Подземные толчки также ощущались в прилегающих к Эльязыгу провинциях (Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери), а также на севере Сирии.
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