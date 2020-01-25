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«Трубу прорвало»: в сеть попали записи разговора экс-главы ГБР о Богдане и Арахамии

13:58 25 января 2020 405
Богдан, Зеленский, Разумков и Арахамия
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилась информация о том, как в кабинете бывшего главы ГБР Романа Трубы обсуждались вопросы, связанные с фамилиями известных личностей из команды президента Зеленского — главы Офиса президента Андрея Богдана и руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.

Записи разговора экс-главы ГБР со своим подчиненным и главой СБУ опубликованы на Telegram-канале «Трубу прорвало», где периодически появляется подобная информация.

На одной из пленок разговора, который якобы произошел 6 сентября 2019 года во время совместного обеда в кабинете директора ГБР, глава СБУ Иван Баканов, который называет руководителя ОПУ Андрея Богдана «смотрящим» за судами, говорит Роману Трубе, что сейчас в Украине появилась коррупционная связка: адвокат, следователь, прокурор, суд. Затем к ним пятый присоединился — это глава Офиса, как смотрящий.

На другой пленке бывший глава ГБР Роман Труба якобы приказал главе Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олегу Корецкому остановить внесение в ЕРДР дела, где фигурирует председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Разговор идет о ситуации в Министерстве инфраструктуры и Укртрансинспекции.

Корецкий якобы говорит, что по делу Укртрансинспекции нужно внести информацию в ЕРДР и начать уголовное производство. На что человек голосом Романа Трубы подчеркивает, что в материалах фигурирует фамилия Арахамии, поэтому нужно отложить это дело. Разговор также состоялся 6 сентября 2019 года.

Ранее в сеть слили запись разговора экс-главы ГБР о Гонтаревой.

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