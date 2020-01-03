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Украина

Трубу снова прорвало: в сеть слили запись разговора экс-главы ГБР о Гонтаревой (аудио)

12:15 3 января 2020 504
Роман Труба
Инф. «ФАКТОВ»

На Telegram-канале «Трубу прорвало», где периодически выкладывают записи, якобы сделанные в кабинете бывшего руководителя Госбюро расследовний Романа Трубы, выложили новые аудиозаписи, одна из которых касается экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, у которой осенью прошлого года сожгли дом.

Авторы «слива» утверждают, что на записи звучат голоса якобы Романа Трубы и начальника патронатной службы ГБР Александра Удовиченко. Разговор происходил 5 сентября 2019 года.

На записи человек, чей голос похож на Удовиченко, рассказывает своему собеседнику о «тактически-психологических» следственных действиях на различных предприятиях и дома у Гонтаревой.

Второй эпизод касается конкурса на занятие должности следователя в ГБР. На записи якобы звучит голос бывшего начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербины, которого задержали при получении первого «транша» взятки от предпринимателя. Речь идет о том, чтобы передать правильные ответы на вопросы теста для троих важных для собеседников людей. Разговор датируют 1 июля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили запись разговора, якобы сделанную в кабинете Романа Трубы, во время которого шла речь об изменении меры пресечения экс-регионалу Александру Ефреммову, которого подозревают в госизмене.

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