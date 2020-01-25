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Шоу-бизнес

"Люблю себя в мире": Оля Полякова восхитила поклонников новым сексуальным образом (фото)

17:32 25 января 2020 70
Оля Полякова
Инф. «ФАКТОВ»

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая на днях взбудоражила сеть горячими пляжными фото в купальнике, опубликовала в Instagram свои новые фото.

«Но мейкап, да и волнений о своей внешности тоже…, люблю мир и себя в мире… а вы?)))», — написала она.

Поклонники активно восхищаются красотой певицы в комментариях к фото.

«Фото супер) хоть поролон хоть силикон) а вам его не достать) пускайте слюни господа и дамы)», — написал один из них.

«Умение не заморачиваться как ты выглядишь, придает человеку шарма!» — добавил второй.

«Красавица, что тут еще сказать, наша, винницкая!!!» — написала третья.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Полякова похвасталась фото своей младшей дочери Алисы, которая отдыхала в том же гамаке, что и она сама, а также померилась фигурой в бикини со своей старшей дочерью.

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