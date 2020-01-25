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"Люблю себя в мире": Оля Полякова восхитила поклонников новым сексуальным образом (фото)
Популярная украинская певица Оля Полякова, которая на днях взбудоражила сеть горячими пляжными фото в купальнике, опубликовала в Instagram свои новые фото.
«Но мейкап, да и волнений о своей внешности тоже…, люблю мир и себя в мире… а вы?)))», — написала она.
Поклонники активно восхищаются красотой певицы в комментариях к фото.
«Фото супер) хоть поролон хоть силикон) а вам его не достать) пускайте слюни господа и дамы)», — написал один из них.
«Умение не заморачиваться как ты выглядишь, придает человеку шарма!» — добавил второй.
«Красавица, что тут еще сказать, наша, винницкая!!!» — написала третья.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Полякова похвасталась фото своей младшей дочери Алисы, которая отдыхала в том же гамаке, что и она сама, а также померилась фигурой в бикини со своей старшей дочерью.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!