"Поливать" начнет во вторник: синоптики предупредили о резком изменении погоды

Украина

Погода в ближайшие дни порадует плюсовой температурой. В течение дня столбики термометров покажут до 8 градусов тепла. Небольшие морозы до -2° возможны в ночное время. Ни дождя, ни мокрого снега не ожидается. А вот с 28 января Украину ждет резкая перемена погоды. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

26 января в Украине облачно, но без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду. Температура в течение суток от 2° мороза до 5° тепла. В южных областях до 6−8 градусов тепла.

27 января небольшие осадки возможны в отдельных районах Закарпатья и Одесской области. Дневная температура останется достаточно высокой как для января: до 4−5 градусов в северных областях. В западных и южных регионах до 7° тепла.

С 28 января под влиянием атмосферного фронта Украину ждет перемена погоды. Придут дожди, а в восточных и частично в центральных областях — еще и с мокрым снегом.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что Украине придется привыкать к дождям в зимнее время года, хотя ожидаются и несколько «всплесков» морозов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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