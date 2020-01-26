Политика

Стало известно, кто из команды Зеленского будет контактировать с новым куратором Путина по Украине

Новый куратор президента России Владимира Путина по Украине Дмитрий Козак будет напрямую контактировать с помощником президента Украины Андреем Ермаком. Такое мнение высказал журналист LIGA.net Петр Шуклинов.

«Путин отдает Козаку украинское направление не просто так, а на определенном фоне. Например, газовые переговоры между Киевом и Москвой курировали Ермак и Козак. Два обмена удерживаемыми людьми между Киевом и Москвой курировали Ермак и Козак. Нормандские переговоры курировали Ермак и Козак. Переговоры по Донецку и Луганску курируют тоже — Ермак и Козак. И они научились находить компромисс друг с другом», — считает он.

Шуклинов обращает внимание на то, что Ермак и Козак взаимодействуют давно. Ранее журналисты Радио Свобода установили, что Ермак имел связи в России, прямо до членов правительства РФ.

«Ермак действительно понятный Кремлю персонаж — без проукраинских идеологических надстроек. Во многом они с Козаком похожи — оба прагматичные, и оба юристы. В 1997 году Ермак основал юридическую компанию в Украине. А Козак в 1999 работал в юридической компании ЮСТ в России. Ермак признался, что помогал россиянам в Украине открывать бизнес. Например, россиянину Эммануилову, имевшему контакты с российскими ТОП-чиновниками», — пишет журналист.

Впрочем, Шуклинов обращает внимание также и на различия между Козаком и Ермаком, которое может быть опасным для Украины.

«Козак в последствии 20 лет проработал чиновником на разных должностях. Получил огромный политический и управленческий опыт. Ермак получал опыт бизнесмена и кинопродюсера. Ермак сторонник „быстрой дипломатии“, по его собственным словам. Козак же проворачивал спецоперацию в Молдове с 2003 года. Это два разных мира — мир быстрой игры, и мир игры на десятилетия. Опасное столкновение. И, скорее всего, опасное для Украины», — пишет он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее помощник президента России Владислав Сурков, который долгое время был куратором боевиков на Донбассе, оставил госслужбу.

Также ранее в СМИ появилась информация о том, что между Ермаком и главом Офиса президента Андреем Богданом возник конфликт.

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