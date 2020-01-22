Украина

Стало известно о серьезной ссоре Богдана и Ермака: на чьей стороне Зеленский

Кризис в команде президента Зеленского перекинулся и на его самое близкое окружение. Так, глава Офиса президента Андрей Богдан не пришел на церемонию прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране из-за ссоры с внештатным советником президента Андреем Ермаком.

Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в президентской команде.

Якобы во время согласования мероприятия, Богдан поставил Ермака во второй ряд, как и положено по дипломатическому протоколу. Ермак, который якобы отвечал за решение «иранского кризиса», и который, по данным УП, приложил немало усилий для того, чтобы погибшие вернулись домой, пожаловался на Богдана президенту. А Зеленский вступился за своего помощника.

Тогда глава ОП заявил, что не будет участвовать в траурной церемонии и не пришел.

Издание пишет, что источники в команде Зеленского отмечают, что неприятие между Богданом и Ермаком переросло в постоянный конфликт, каждый из участников которого хочет показать свой характер и навязать свое видение развития событий в Украине.

Напомним, в начале своей карьеры Богдан стал инициатором смещения мэра Киева Виталия Кличко и разделения должности мэра столицы и руководителя КГГА, чтобы президент мог назначить туда своего человека. Тогда Ермак убедил Зеленского не трогать Кличко и до осени 2020 года забыть о выборах в Киеве.

Различными были позиции Богдана и Ермака относительно заявления об отставке Алексея Гончарука — глава Офиса был против отставки, помощник президента предложил Зеленскому оценить ​​возможность ухода правительства.

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