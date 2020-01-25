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"Путин определился": журналист рассказал, что стоит за отставкой Суркова и чем это грозит Украине
Отстранение Кремлем Владислава Суркова означает, что в России изменились планы по Донбассу. Теперь российские спецслужбы будет продвигать идею реинтеграции в Украину оккупированных территорий.
Такое мнение высказал журналист LIGA.net Петр Шуклинов.
«Во-первых, Донецк и Луганск в Россию не берут. Во-вторых, террористические организации „ДНР“ и „ЛНР“ будут распущены, если Украина согласится забрать ОРДЛО. Москва пойдет ради этого на карикатурные компромиссы, которые Киев сможет представить как прорыв и победу», — объяснил журналист.
Автор считает, что реинтеграцией Путин добивается трех целей: ослабить Украину, снять с России санкции из-за Донбасса и избавиться от финансового бремени по содержанию региона.
«Путин определился. Он желает всучить Донецк с Луганском назад в Украину с полным багажом сопутствующих проблем. И даже на уступки пойдет, если понадобится», — уверен журналист.
Украина взамен на возвращение Донбасса получит закрытые двери в ЕС и НАТО. «В будущем интеграция в ЕС и НАТО станет невозможной, потому что на выборах в парламент пророссийские силы получат еще полтора миллиона голосов „за Россию“, — добавил Шуклинов. — Восстановление Донецка и Луганска повесят на украинцев. И Украина, вместо роста, начнет экономически падать вниз».
Журналист уверен: условный мир будет недолгим, спустя несколько лет россияне снова придут с войной: «Укрепившись экономически, Россия снова придет — но теперь под предлогом защиты обладателей конкретных российских паспортов».
Напомним, по прогнозам политических обозревателей, первым решением Кремля после отстранения Суркова будет замена кремлевских марионеток на Донбассе — Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
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