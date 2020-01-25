24.21 / 24.48 26.67 / 27.06
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

"Путин определился": журналист рассказал, что стоит за отставкой Суркова и чем это грозит Украине

21:36 25 января 2020 605
путин сурков
Инф. «ФАКТОВ»

Отстранение Кремлем Владислава Суркова означает, что в России изменились планы по Донбассу. Теперь российские спецслужбы будет продвигать идею реинтеграции в Украину оккупированных территорий.

Такое мнение высказал журналист LIGA.net Петр Шуклинов.

«Во-первых, Донецк и Луганск в Россию не берут. Во-вторых, террористические организации „ДНР“ и „ЛНР“ будут распущены, если Украина согласится забрать ОРДЛО. Москва пойдет ради этого на карикатурные компромиссы, которые Киев сможет представить как прорыв и победу», — объяснил журналист.

Автор считает, что реинтеграцией Путин добивается трех целей: ослабить Украину, снять с России санкции из-за Донбасса и избавиться от финансового бремени по содержанию региона.

«Путин определился. Он желает всучить Донецк с Луганском назад в Украину с полным багажом сопутствующих проблем. И даже на уступки пойдет, если понадобится», — уверен журналист.

Украина взамен на возвращение Донбасса получит закрытые двери в ЕС и НАТО. «В будущем интеграция в ЕС и НАТО станет невозможной, потому что на выборах в парламент пророссийские силы получат еще полтора миллиона голосов „за Россию“, — добавил Шуклинов. — Восстановление Донецка и Луганска повесят на украинцев. И Украина, вместо роста, начнет экономически падать вниз».

Журналист уверен: условный мир будет недолгим, спустя несколько лет россияне снова придут с войной: «Укрепившись экономически, Россия снова придет — но теперь под предлогом защиты обладателей конкретных российских паспортов».

Напомним, по прогнозам политических обозревателей, первым решением Кремля после отстранения Суркова будет замена кремлевских марионеток на Донбассе — Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Осадки "подгребут" к среде: синоптик дала прогноз на ближайшие дни

Анастасия и Настя

"Злой рок": стало известно, как жизнь Анастасии Заворотнюк оказалась на волоске (видео)

Прохор и пассия

"Теперь Танечка": любовника экс-жены Джигарханяна заметили в обществе новой пассии, 40-летней миллионерши

Татьянин день

Поздравления с Татьяниным днем: лучшие пожелания и яркие открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер