Происшествия

Нагулялась: в Одессе мать бросила в квартире двух детей, один из которых хотел выпрыгнуть с четвертого этажа (фото)

На спецлинию «102» поступило сообщение о брошенных малолетних детях. Как рассказали в управления Патрульной полиции, обратились жители одного из многоквартирных домов по улице Семинарской, которые заявили о брошенных детях в соседней квартире. Заявители рассказали прибывшим инспекторам о том, что их соседка закрыла детей одних в квартире и куда-то ушла.

«10-летний и 3-летний мальчики, оставшись без присмотра взрослых, плакали и просили о помощи. По словам соседей, чтобы хоть как-то выбраться из закрытой квартиры, старший мальчик открыл окно и пытался прыгнуть с четвертого этажа», — рассказали в полиции.

После многочисленных попыток полицейским удалось связаться с матерью детей по телефону. Позднее женщина, пребывавшая в состоянии алкогольного опьянения, пришла домой.

«Открыв квартиру, полицейские ужаснулись условиям, в которых живут дети. Везде была грязь, беспорядок, очень неприятный запах…», — говорится в сообщении полиции.

Патрульные вызвали на место происшествия инспектора ювенальной превенции и специалиста территориального отдела по правам детей, составили акт обследования жилищных условий. Также на 30-летнюю женщину составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей.

В настоящее время представили профильных служб проводят соответствующую работу, добавили в Патрульной полиции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе пьяная мать забыла маленького сына в гостях у незнакомцев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter