- 23:15 В "Борисполе" вводят температурный контроль пассажиров рейсов из Китая
- 22:42 Страшная автокатастрофа на Броварском проспекте в Киеве: подробности и фото с места трагедии
- 22:04 В Москве за группой китайцев с температурой выслали сразу 12 бригад скорой помощи
- 21:36 "Путин определился": журналист рассказал, что стоит за отставкой Суркова и чем это грозит Украине
- 21:03 В Киеве устроили факельное шествие в честь героев Крут
- 20:50 Биатлон в Поклюке: онлайн-видеотрансляция масс-стартов на этапе Кубка мира
- 20:34 «Тараканы ползали рядом с едой!»: популярная ведущая вернулась в шоке от отдыха
- 20:23 В Украине выявили крупную партию поддельных 200-гривневых купюр: как определить фальшивку
- 19:51 «Динамо» — «Динамо» (Брест): онлайн-видеотрансляция матча киевлян с клубом Милевского и Хачериди
- 19:47 В Facebook масштабный сбой: Украина среди пострадавших стран
- 19:38 Биатлон в Поклюке: Украину дисквалифицировали по итогам смешанной эстафеты
- 19:14 В Афганистане сбили ракетой вертолет с украинцами: первые подробности
В "Борисполе" вводят температурный контроль пассажиров рейсов из Китая
В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения международный аэропорт «Борисполь» вводит меры против коронавируса 2019-nCoV. Уже с воскресенья, 26 января, в аэропорту будет проводиться температурный скрининг пассажиров, прилетевших прямым авиарейсом из Китая.
Пассажиров будут проверять специальными инфракрасными термометрами. Функцию проверки возьмут на себя специалисты санитарно-карантинного подразделения аэропорта.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам ввести контроль пассажиров в международных аэропортах. Выявив туристов с признаками респираторной инфекции и высокой температурой, можно будет сдержать распространение заболевания. Пассажиров необходимо поместить под наблюдение медицинских специалистов. Диагноз о заражении коронавирусом поможет поставить специальный тест.
ВОЗ считает, что температурный сканнинг в аэропортах, портах и других пунктах массового прибытия туристов в страну — это хорошая альтернатива массовому запрету на путешествия. Что касается постоянного населения страны, то им врачи рекомендуют соблюдать те же методы, что и против других вирусных заболеваний: мыть руки с мылом, употреблять в пищу продукты животноводства лишь после тщательной термообработки, избегать контактов с заболевшими простудой и гриппом.
Фото Міжнародний аеропорт «Бориспіль"/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Теперь Танечка": любовника экс-жены Джигарханяна заметили в обществе новой пассии, 40-летней миллионерши
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!