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Здоровье и медицина

В "Борисполе" вводят температурный контроль пассажиров рейсов из Китая

23:15 25 января 2020 53
борисполь
Инф. «ФАКТОВ»

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения международный аэропорт «Борисполь» вводит меры против коронавируса 2019-nCoV. Уже с воскресенья, 26 января, в аэропорту будет проводиться температурный скрининг пассажиров, прилетевших прямым авиарейсом из Китая.

Пассажиров будут проверять специальными инфракрасными термометрами. Функцию проверки возьмут на себя специалисты санитарно-карантинного подразделения аэропорта.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам ввести контроль пассажиров в международных аэропортах. Выявив туристов с признаками респираторной инфекции и высокой температурой, можно будет сдержать распространение заболевания. Пассажиров необходимо поместить под наблюдение медицинских специалистов. Диагноз о заражении коронавирусом поможет поставить специальный тест.

ВОЗ считает, что температурный сканнинг в аэропортах, портах и других пунктах массового прибытия туристов в страну — это хорошая альтернатива массовому запрету на путешествия. Что касается постоянного населения страны, то им врачи рекомендуют соблюдать те же методы, что и против других вирусных заболеваний: мыть руки с мылом, употреблять в пищу продукты животноводства лишь после тщательной термообработки, избегать контактов с заболевшими простудой и гриппом.

Фото Міжнародний аеропорт «Бориспіль"/Facebook

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