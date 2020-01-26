День ангела Максима: душевные поздравления и открытки

Общество и люди

В понедельник, 3 февраля, День ангела у Максимов, Максов.

«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления, которые порадуют именинников.

Желаю милому Максиму

На именин чудесный праздник

Быть для проблем неуязвимым,

И почестей добиться разных.

Пусть будут счастье и удача

Тебе сопутствовать повсюду.

Икра, машины, яхта, дача —

Все это непременно будет.

***

В именины я, Максим,

Только лучшего желаю,

Ты на всей земле — один,

Я других таких не знаю.

Пусть всегда тебе везет,

Только лучшее случится,

Ты же двигайся вперед,

Чтоб мечта сумела сбыться!



***

Будь удачлив и успешен,

Ангелом своим храним,

Счастья, крепкого здоровья

Пожелаю я, Максим.

Силы будут пусть и воля

За мечтой своей идти,

Пусть лишь те, кто сердцу дорог

Рядом движутся в пути.

***

Искренне поздравляю тебя с красивым праздником — Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.

***

От всей души поздравляем тебя с именинами! Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех твоих начинаниях, а здоровье, счастье и благополучие — в ежедневной жизни! Чтобы накопленный жизненный опыт и мудрость помогли достичь новых высот! Пусть сбудутся твои сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в твоей жизни и приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма. Настойчивости и терпения в решении каждодневных задач!

Напомним, что 2 февраля именины у Инны. И у «ФАКТОВ» есть подборка открыток для именинниц.

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