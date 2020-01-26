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Общество и люди

День ангела Максима: душевные поздравления и открытки

13:40 2 февраля 2020 167
День ангела Максима
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В понедельник, 3 февраля, День ангела у Максимов, Максов.

«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления, которые порадуют именинников.

День ангела Максима

Желаю милому Максиму
На именин чудесный праздник
Быть для проблем неуязвимым,
И почестей добиться разных.
Пусть будут счастье и удача
Тебе сопутствовать повсюду.
Икра, машины, яхта, дача —
Все это непременно будет.

День ангела Максима

День ангела Максима

***
В именины я, Максим,
Только лучшего желаю,
Ты на всей земле — один,
Я других таких не знаю.
Пусть всегда тебе везет,
Только лучшее случится,
Ты же двигайся вперед,
Чтоб мечта сумела сбыться!

День ангела Максима

День ангела Максима
***
Будь удачлив и успешен,
Ангелом своим храним,
Счастья, крепкого здоровья
Пожелаю я, Максим.
Силы будут пусть и воля
За мечтой своей идти,
Пусть лишь те, кто сердцу дорог
Рядом движутся в пути.

День ангела Максима

***
Искренне поздравляю тебя с красивым праздником — Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.

День ангела Максима

***
От всей души поздравляем тебя с именинами! Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех твоих начинаниях, а здоровье, счастье и благополучие — в ежедневной жизни! Чтобы накопленный жизненный опыт и мудрость помогли достичь новых высот! Пусть сбудутся твои сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в твоей жизни и приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма. Настойчивости и терпения в решении каждодневных задач!

День ангела Максима

Напомним, что 2 февраля именины у Инны. И у «ФАКТОВ» есть подборка открыток для именинниц.

День ангела Максима

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