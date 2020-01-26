- 15:29 Воевал на диване: Шнуров острым стихом высмеял Прилепина с его новой партией
- 15:17 Злата Огневич показала стройную фигуру на отдыхе: горячие фото
- 14:56 "Вызывает ряд вопросов": облава на нелегалов возле мечети в Киеве возмутила Минкульт
- 14:47 Музыканты не умирают: звезды делятся воспоминаниями о Кузьме Скрябине
- 14:45 Джокович выиграл Australian Open и вновь стал первой ракеткой мира
- 14:26 Сеть впечатлили жесткие методы дезинфекции в Индонезии авиапассажиров из Китая
- 13:59 Бывший советник Зеленского едет с "гастролями" в Россию: сеть в гневе
- 13:40 День ангела Максима: душевные поздравления и открытки
- 13:22 Собак и хомяков не продавайте: "Нафтогаз" отреагировал на скандал в сети и дал свой совет
- 13:07 В Виннице уголовник-убийца украл из храма мощи Святого Николая и подарил их другу
- 13:04 Кто добьется успеха: гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака
- 12:26 Украинскую певицу полиция выгнала из Лувра
День ангела Максима: душевные поздравления и открытки
В понедельник, 3 февраля, День ангела у Максимов, Максов.
«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления, которые порадуют именинников.
Желаю милому Максиму
На именин чудесный праздник
Быть для проблем неуязвимым,
И почестей добиться разных.
Пусть будут счастье и удача
Тебе сопутствовать повсюду.
Икра, машины, яхта, дача —
Все это непременно будет.
***
В именины я, Максим,
Только лучшего желаю,
Ты на всей земле — один,
Я других таких не знаю.
Пусть всегда тебе везет,
Только лучшее случится,
Ты же двигайся вперед,
Чтоб мечта сумела сбыться!
***
Будь удачлив и успешен,
Ангелом своим храним,
Счастья, крепкого здоровья
Пожелаю я, Максим.
Силы будут пусть и воля
За мечтой своей идти,
Пусть лишь те, кто сердцу дорог
Рядом движутся в пути.
***
Искренне поздравляю тебя с красивым праздником — Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.
***
От всей души поздравляем тебя с именинами! Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех твоих начинаниях, а здоровье, счастье и благополучие — в ежедневной жизни! Чтобы накопленный жизненный опыт и мудрость помогли достичь новых высот! Пусть сбудутся твои сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в твоей жизни и приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма. Настойчивости и терпения в решении каждодневных задач!
Напомним, что 2 февраля именины у Инны. И у «ФАКТОВ» есть подборка открыток для именинниц.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.