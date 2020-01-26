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Мир

В Чечне запостили дерзкий коллаж с Кадыровым: счет арестованных пошел на десятки

17:00 26 января 2020 1173
Рамзан Кадыров
Инф. «ФАКТОВ»

По всей Чечне провели задержания за распространение фотоколлажа с Кадыровым. Всего задержаны 25 человек. Ранее в Кремле предпочли «не заметить» призывов Кадырова наказывать интернет-пользователей, которые «оскорбили чью-то честь».

«Кавказ.Реалии» сообщают, что среди задержанных есть даже школьники. Причиной спецоперации послужило появление фотоколлажа с главой республики Рамзаном Кадыровом в одеянии православного священнослужителя.

По информации издания, 11 человек задержали в г. Шали, четверых — в с. Герменчук, еще десять человек — в соседнем Курчалоевском районе.

Задержанных доставили в ИВС отдела МВД по Шалинскому району, без оформления протоколов. Отмечается, что полицейские забирали не только рассылавших коллаж, но и его получателей. По данным «Кавказ.Реалии», задержанных избивают.

Ранее сообщалось, что в Волгограде сын чеченского чиновника швырнул в толпу деньги.

Фото: РИА Новости

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