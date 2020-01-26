«Шахтер» не смог одержать вторую победу на сборе в Турции (видео)

Спорт

Донецкий «Шахтер» на следующий день после победы над польским «Лехом» провел второй контрольный матч на сборе в Турции. Соперником подопечных Луиша Каштру стала сербская «Войводина», занимающая третье место в нынешнем сезоне чемпионата Сербии.

«Шахтер» — «Войводина» (Сербия) — 1:1

«Шахтер»: Трубин (Шевченко, 46), Кирюханцев (Болбат, 62), Муравский (Кривцов, 62), Хочолава (Матвиенко, 62), Сиприано (Исмаили, 62), Маркос Антонио (Степаненко, 62), Коваленко (Алан Патрик, 62), Мудрик (Вакула, 37; Тете, 62), Веллингтон Нем (Дентиньо, 37; Марлос, 62), Коноплянка (Тайсон, 62), Фернандо (Сикан, 37; Мораес, 62).

Голы: Болбат (78, в свои ворота) — Алан Патрик (81).

«Горняки» провели поединок экспериментальным составом. Моменты были как у одной, так и другой команды, но главные события развернулись уже в концовке игры. Сначала сербская команда открыла счет, когда Шевченко парировал удар Нешковича, но мяч отскочил в Болбата, после чего все же залетел в ворота. А через несколько минут Тете выполнил передачу в штрафную площадку, откуда набежавший Алан Патрик пробил точно в угол.

0:1 — Болбат (в свои ворота, 78-я мин.)

1:1 — Алан Патрик (82-я мин.)

Впереди у подопечных Луиша Каштру два тренировочных дня, а завершится тренировочный сбор двумя контрольными матчами — 29 января против сербского «Пролетера» и 30-го с чешским «Словацко».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что покажут онлайн-видеотрансляцию товарищеского матча между киевским и брестским «Динамо».

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