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Нечем кормить: в России отец бросил малолетних детей прямо в аэропорту
В московском аэропорту Шереметьево отец бросил двоих детей. В записке он объяснил, что их нечем кормить. Ранее в России от 10-летнего мальчика забеременела 13-летняя девочка.
Telegram-канал Mash сообщает, что возраст покинутых мальчиков — 5 и 7 лет. Их обнаружила служба безопасности аэропорта. Дети прибыли из Хабаровска вместе с папой. У них в рюкзаках нашли документы и записку.
«Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как в данный момент у меня очень тяжелая финансовая обстановка», — написано в ней.
Позже полиция установила личность отца — это 41-летний Виктор Гаврилов, житель Комсомольска-на-Амуре, сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее сообщалось, что россияне, позарившись на скидки, разгромили супермаркет.
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