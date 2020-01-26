24.22 / 24.43 26.71 / 27.03
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Нечем кормить: в России отец бросил малолетних детей прямо в аэропорту

20:29 26 января 2020 426
Шереметьево
Инф. «ФАКТОВ»

В московском аэропорту Шереметьево отец бросил двоих детей. В записке он объяснил, что их нечем кормить. Ранее в России от 10-летнего мальчика забеременела 13-летняя девочка.

Telegram-канал Mash сообщает, что возраст покинутых мальчиков — 5 и 7 лет. Их обнаружила служба безопасности аэропорта. Дети прибыли из Хабаровска вместе с папой. У них в рюкзаках нашли документы и записку.

«Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как в данный момент у меня очень тяжелая финансовая обстановка», — написано в ней.

Позже полиция установила личность отца — это 41-летний Виктор Гаврилов, житель Комсомольска-на-Амуре, сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее сообщалось, что россияне, позарившись на скидки, разгромили супермаркет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пушилин

Что-то знают: российская Википедия отправила Пушилина в отставку

Елена Малышева

"Покакай и съешь": телеведущая Малышева посоветовала подросткам есть экскременты (видео)

погода

Осадки "подгребут" к среде: синоптик дала прогноз на ближайшие дни

луна

Когда высаживать рассаду и идти в парикмахерскую: лунный календарь на 27 января – 2 февраля

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер