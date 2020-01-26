Политика

Роль Суркова сильно переоценена, его отставка ничего не изменит, — Бутусов

Обсуждение отставки Суркова сопровождается высказываниями зачастую противоположных мнений. Так, журналист Юрий Бутусов написал в своем Facebook, что отставка курирующего боевиков «ДНР» и «ЛНР» помощника президента России Владислава Суркова не повлияет на ход войны России против Украины.

Юрий Бутусов приходит к выводам, что РФ закрепляется на захваченной земле для максимального осложнения возврата Крыма и Донбасса в состав Украины. От попытки захвата Украины Путин отказался только на время. Также он делает вид, что сбирается играть с Зеленским по новым правилам, с чистого листа — это сугубо информационный ход.

Россия развернула администрации на оккупированной территории. Война против Украины продолжается, и враг будет действовать все более активно.

«Замена помощников президента РФ — это не смена курса, а просто перестановка коммуникационного оборудования», — утверждает Юрий Бутусов.

Ранее сообщалось, что приход в путинскую администрацию Козака — это смена «ястреба» на «голубя», так прокомментировал уход Суркова обозреватель Виталий Портников.

Фото: ТАСС

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