- 23:06 Вместе с Коби Брайантом погибла его дочь
- 22:37 Чеченцев с десятью чемоданами долларов задержали в Ливане: первые подробности
- 22:11 В САП требуют завести дело на полицию, снявшую электронный браслет с Альперина
- 21:57 Легендарный игрок НБА Коби Брайант разбился на вертолете
- 21:47 Роль Суркова сильно переоценена, его отставка ничего не изменит, — Бутусов
- 21:16 Эпидемия гриппа обрушилась на Запорожскую область: десятки школ ушли на карантин
- 20:29 Нечем кормить: в России отец бросил малолетних детей прямо в аэропорту
- 20:24 Руководство самой крупной шахты в ОРДО боевики отправили «на подвал»
- 19:58 В РПЦ приравняли пластические операции к проституции, потому что они «для угоды блуда»
- 19:20 26 января на Донбассе погиб молодой боец из Сумской области: в сети рассказали о герое
- 18:53 «Русский мир» во всей красе: россияне устроили настоящий разгром в супермаркете из-за огромных скидок
- 18:43 «Шахтер» не смог одержать вторую победу на сборе в Турции: видеообзор матча
Роль Суркова сильно переоценена, его отставка ничего не изменит, — Бутусов
Обсуждение отставки Суркова сопровождается высказываниями зачастую противоположных мнений. Так, журналист Юрий Бутусов написал в своем Facebook, что отставка курирующего боевиков «ДНР» и «ЛНР» помощника президента России Владислава Суркова не повлияет на ход войны России против Украины.
Юрий Бутусов приходит к выводам, что РФ закрепляется на захваченной земле для максимального осложнения возврата Крыма и Донбасса в состав Украины. От попытки захвата Украины Путин отказался только на время. Также он делает вид, что сбирается играть с Зеленским по новым правилам, с чистого листа — это сугубо информационный ход.
Россия развернула администрации на оккупированной территории. Война против Украины продолжается, и враг будет действовать все более активно.
«Замена помощников президента РФ — это не смена курса, а просто перестановка коммуникационного оборудования», — утверждает Юрий Бутусов.
Ранее сообщалось, что приход в путинскую администрацию Козака — это смена «ястреба» на «голубя», так прокомментировал уход Суркова обозреватель Виталий Портников.
Фото: ТАСС
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...