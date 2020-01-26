Украина

В САП требуют завести дело на полицию, снявшую электронный браслет с Альперина

Специализированная антикоррупционная прокуратура инициирует открытие уголовного производства по снятию «электронного браслета» с одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого называют «главным контрабандистом Украины». Также САП потребует взыскать с Альперина 70 млн гривен залога за нарушение возложенных на него обязанностей.

«Украинская правда», сообщает, что, по словам начальника отдела САП Романа Симкива, оснований снимать «электронный браслет» с Альперина не было до 2 февраля.

«Альперин был на заседании в четверг, где ему была вручена копия постановления судьи, которое предусматривало, в том числе, обязанность носить „браслет“. Если он дал согласие на снятие „браслета“, то он нарушил это постановление», — заявил Симкив.

Поэтому во вторник, 27 января, САП и НАБУ будут решать вопросы о регистрации уголовного производства в отношении сотрудников полиции Одессы и подаче в суд ходатайства о взыскании залога в 70 млн гривен за снятие «браслета».

Ранее сообщалось, что Вадима Альперина выпустили из следственного изолятора.

Фото: УП

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