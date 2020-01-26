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В САП требуют завести дело на полицию, снявшую электронный браслет с Альперина
Специализированная антикоррупционная прокуратура инициирует открытие уголовного производства по снятию «электронного браслета» с одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого называют «главным контрабандистом Украины». Также САП потребует взыскать с Альперина 70 млн гривен залога за нарушение возложенных на него обязанностей.
«Украинская правда», сообщает, что, по словам начальника отдела САП Романа Симкива, оснований снимать «электронный браслет» с Альперина не было до 2 февраля.
«Альперин был на заседании в четверг, где ему была вручена копия постановления судьи, которое предусматривало, в том числе, обязанность носить „браслет“. Если он дал согласие на снятие „браслета“, то он нарушил это постановление», — заявил Симкив.
Поэтому во вторник, 27 января, САП и НАБУ будут решать вопросы о регистрации уголовного производства в отношении сотрудников полиции Одессы и подаче в суд ходатайства о взыскании залога в 70 млн гривен за снятие «браслета».
Ранее сообщалось, что Вадима Альперина выпустили из следственного изолятора.
Фото: УП
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