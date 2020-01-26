24.22 / 24.43 26.71 / 27.03
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В САП требуют завести дело на полицию, снявшую электронный браслет с Альперина

22:11 26 января 2020 162
Вадим Альперин
Инф. «ФАКТОВ»

Специализированная антикоррупционная прокуратура инициирует открытие уголовного производства по снятию «электронного браслета» с одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого называют «главным контрабандистом Украины». Также САП потребует взыскать с Альперина 70 млн гривен залога за нарушение возложенных на него обязанностей.

«Украинская правда», сообщает, что, по словам начальника отдела САП Романа Симкива, оснований снимать «электронный браслет» с Альперина не было до 2 февраля.

«Альперин был на заседании в четверг, где ему была вручена копия постановления судьи, которое предусматривало, в том числе, обязанность носить „браслет“. Если он дал согласие на снятие „браслета“, то он нарушил это постановление», — заявил Симкив.

Поэтому во вторник, 27 января, САП и НАБУ будут решать вопросы о регистрации уголовного производства в отношении сотрудников полиции Одессы и подаче в суд ходатайства о взыскании залога в 70 млн гривен за снятие «браслета».

Ранее сообщалось, что Вадима Альперина выпустили из следственного изолятора.

Фото: УП

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пушилин

Что-то знают: российская Википедия отправила Пушилина в отставку

Елена Малышева

"Покакай и съешь": телеведущая Малышева посоветовала подросткам есть экскременты (видео)

Коби Брайант и его дочь

Вместе с Коби Брайантом погибла его дочь (фото)

Коби Брайант

Легендарный игрок НБА Коби Брайант разбился на вертолете (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер