"Можем повторить": Чубаров взорвал сеть призывом отметить юбилей сожжения Москвы

Украина

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал в соцсети отметить в 2021 году юбилей… сожжения Москвы крымским ханом Давлет-Гиреем.

«3 июня 1571 года войско крымского хана Девлет-Гирея захватило и сожгло Москву. Как будем отмечать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты? Все предложения выкладываем здесь», — пошутил он.

Тем не менее росСМИ не поняли юмора и подали это как реальный призыв к уничтожению столицы России.

Попутно в Рунете вспомнили, что возглавляемый Чубаровым Меджлис является запрещенной в России организацией.

В украинском же сегменте сети поддержали идею отметить дату. Большинство пользователей вспомнило излюбленное российское выражение «Можем повторить».

«Повторить однозначно! Я буду участвовать», — пообещала Зарема Айдамирова.

Другие пользователи предложили объявить Хана Гирея национальным героем и переименовать в честь него улицу, а также установить памятник на Бессарабской площади в Киеве.

Напомним, россияне отказались включить в список предновогоднего обмена удерживаемыми лицами незаконно заключенных в Крыму. Чубаров обвинил в этом и Офис президента Украины Зеленского.



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