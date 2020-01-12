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"Можем повторить": Чубаров взорвал сеть призывом отметить юбилей сожжения Москвы
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал в соцсети отметить в 2021 году юбилей… сожжения Москвы крымским ханом Давлет-Гиреем.
«3 июня 1571 года войско крымского хана Девлет-Гирея захватило и сожгло Москву. Как будем отмечать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты? Все предложения выкладываем здесь», — пошутил он.
Тем не менее росСМИ не поняли юмора и подали это как реальный призыв к уничтожению столицы России.
Попутно в Рунете вспомнили, что возглавляемый Чубаровым Меджлис является запрещенной в России организацией.
В украинском же сегменте сети поддержали идею отметить дату. Большинство пользователей вспомнило излюбленное российское выражение «Можем повторить».
«Повторить однозначно! Я буду участвовать», — пообещала Зарема Айдамирова.
Другие пользователи предложили объявить Хана Гирея национальным героем и переименовать в честь него улицу, а также установить памятник на Бессарабской площади в Киеве.
Напомним, россияне отказались включить в список предновогоднего обмена удерживаемыми лицами незаконно заключенных в Крыму. Чубаров обвинил в этом и Офис президента Украины Зеленского.
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