Отец-наркоман забыл посадить годовалого сына в машину и переехал его

Мир

В американском городе Каньон-Сити (штат Колорадо), где рождаются щенки с необычным окрасом, произошел очень печальный случай: 38-летний Исаак Буллард, находящийся под воздействием наркотиков, забыл посадить своего годовалого ребенка в машину и переехал его.

Маленький Джесси скончался от полученных травм, пишет издание Metro.

Последние секунды жизни маленького мальчика попали на соседские видеокамеры. Отмечается, что мужчина сбил ребенка, но лишь через некоторое время заметил, что не посадил мальчика в машину. Тогда он вернулся к дому, где и увидел лежащего на дороге сына. Мужчина доставил его на находившуюся неподалеку пожарную станцию, однако ребенок скончался от многочисленных травм.

Мать мальчика, Тэмлин Буллард, находилась в процессе развода со своим мужем-наркоманом. В день смерти ребенка она оставила его с его отцом, уехав к адвокату.

«Отец Джесси любил его очень сильно, но недостаточно сильно для того, чтобы перебороть страсть к наркотикам», — рассказала женщина, отметив, что муж был заботливым в ее беременность, не позволяя ей даже принимать горячий душ.

«В нем было столько хорошего, чтобы называться прекрасным отцом. Но его пристрастие к наркотикам превратило его в чудовище», — заявила женщина.

По ее словам, ни она, ни ее муж не могли иметь детей. Рождение сына она расценивала как «чудо».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что летом прошлого года в Ровно под колесами автомобиля погиб годовалый малыш. Трагедия произошла во дворе жилого дома на улице Русской. Под колеса автомобиля попал мальчик 2018 рождения. За рулем авто якобы был отец ребенка.

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