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Задержка военной помощи Украине: всплыли новые детали давления Трампа на Болтона
Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года говорил занимавшему на тот момент пост помощника американского лидера по национальной безопасности Джону Болтону о том, что хочет продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не начнет расследование по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times.
Она ссылается на свой источник, знакомый с черновым вариантом мемуаров, которые планирует опубликовать Болтон.
По сведениям газеты, президент-республиканец стремился увязать военную помощь Украине в размере порядка $ 400 млн со своей просьбой начать разбирательство в отношении работы Хантера Байдена в украинской энергетической компании Burisma. Сын бывшего вице-президента входил в состав ее руководства. Кроме того, продолжает издание, которое не цитирует выдержки из книги экс-помощника, американский лидер просил включить в расследование деятельность Национального комитета Демократической партии (НКДП). Согласно правилам, книга, дата выхода в печать которой еще неизвестна, до публикации должна быть передана в Белый дом на рассмотрение.
С связи с тем, что в Сенате Конгресса США в эти дни проходит судебный процесс в рамках процедуры импичмента Трампа, в воскресенье лидер демократического меньшинства Сената Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) потребовал от лидера республиканского большинства Митча Макконнелла вызвать в качестве свидетелей Болтона, а также исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни в связи с публикацией The New York Times.
В сентябре прошлого года Джон Болтон был отправлен в отставку из-за того, что, по мнению Трампа, тот делал большие ошибки и не находил общий язык с важными представителями вашингтонской администрации. Его место занял Роберт О'Брайен.
В конце августа газета Politico сообщила, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечало издание, глава государства хотел убедиться, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США в начале октября заявили, что военное финансирование Украины разблокировано по просьбе сенатора-республиканца Роба Портмана и ряда других законодателей.
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