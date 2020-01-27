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Мир

Солеубийца: мать решила отравить годовалую дочь порцией "белой смерти"

4:13 27 января 2020 40
Младенец
Инф. «ФАКТОВ»

В Великобритании, где недавно прогремел скандал с включением тризуба в список символов террористов, молодая мать едва не отравила свою восьмимесячную дочь смертельной дозой соли.

Об этом пишет Mirror.

Сообщается, что 24-летняя женщина обратилась в медицинское учреждение из-за того, что ее дочь отказывалась от молочной смеси. Мать, в прошлом страдавшая от психического заболевания, не могла одна справиться с ребенком и решила отравить его солью.

У восьмимесячной девочки уровень натрия неожиданно вырос до опасной отметки в 178 пунктов, подвергая ее высокому риску смерти или серьезного повреждения головного мозга.

Состояние ребенка удалось стабилизировать. Врачи выяснили, что женщина смогла за несколько часов нахождения ребенка в больнице дать девочке около четырех ложек соли, перед этим пытаясь отравить и себя.

Свою вину задержанная отрицала, однако полицейские обнаружили письмо, адресованное ребенку, где мать извинялась за свой поступок.

Девочку отдали в приемную семью.

Ранее «ФАКТЫ» писали о похожем ужасном случае в России, где няня убила ребенка, заставив его съесть 50 граммов соли. Трагедия произошла в Холмогорах Архангельской области. Женщина, работавшая няней, убила своего двухлетнего воспитанника, заставив его съесть кашу, в которую было добавлено 50 граммов соли, так как он «капризничал». Мальчик плакал и пытался отвернуться, но «воспитательница» силой заталкивала ему в рот ложкой овсянку с солью. Доза оказалась смертельной. Малышу стало плохо, он потерял сознание и позже скончался в больнице. Няню приговорили к 14 годам исправительной колонии.

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