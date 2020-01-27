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Украина

«Просто перестать стрелять» не помогает: на Донбассе продолжают гибнуть украинские воины

8:39 27 января 2020 241
Обстрел на Донбассе
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 26 января, вооруженные формирования РФ произвели 12 обстрелов. В течение суток погибли два украинских воина.

Пресс-центр штаба ООС сообщает, что враг обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов, а также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.

Семь обстрелов боевики произвели в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Еще пять вражеских обстрелов — в зоне группировки «Север».

Также противник вел огонь из стрелкового оружия в районе участка разведения возле населенного пункта Богдановка.

В воскресенье, 26 января обстрелы привели к тому, что один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один получил боевую травму. Произошел и подрыв на взрывном устройстве — это привело к гибели оного бойца и боевой травме другого.

Ранее сообщалось, что боевики «арестовали» руководство крупнейшей шахты ОРДО.

Фото: flickr.com ministryofdefenceua

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