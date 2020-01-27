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В Харькове завербованный Россией киллер пытался убить героя войны на Донбассе: первое видео с задержанным
Российские службы собирались подорвать в Харькове бывшего разведчика батальона «Айдар» Григорий Сиваченко. Взрыв планировался в подъезде многоэтажки в Харькове. Ранее в этом городе задержали мужчина, который готовил теракт на водоканале.
ТСН.Тиждень сообщает в сюжете, что Россия создала своеобразные расстрельные списки и системно организует убийства украинских офицеров, причем не на фронте, а на мирной территории.
Киллера задержали в подъезде многоэтажного дома в спальном районе Харькове. У него была сумка со взрывчаткой.
«Это месть. Российские спецслужбы планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против террористических организаций „ЛНР“ и „ДНР“. В частности, была обезврежена группа офицеров Вооруженных сил Российской Федерации, один из них носил звание Героя России», — сообщил пресс-секретарь управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Группу российских инструкторов ликвидировали осенью 2014-го в ходе боев за 32-й блокпост. А вычислил оккупантов разведчик батальона «Айдар» Григорий Сиваченко.
«На 32-м блокпосту наши артиллеристы точно знали, куда надо стрелять, чтобы обезвредить группу офицеров, которая уничтожила очень много нашей бронированной техники», — говорит он.
Убить разведчика должен был бывший украинский капитан, ветеран АТО. Он служил командиром роты охраны в 5-й бригаде Нацгвардии.
Капитана-гвардейца завербовали офицеры ГРУ России. За убийство разведчика ему обещали 25 тысяч долларов.
«Этих людей (которые работают на спецслужбы РФ) здесь немерянно!» — заявил подозреваемый.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области задержали командира разведки «ЛНР».
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