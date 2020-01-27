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Пьяный отец поджег свою дочь: шокирующий случай в Черновцах (видео)
Нетрезвый мужчина попытался сжечь 16-летнюю девочку из-за того, что она вступилась за мать.
ТСН сообщает, что от смерти девочку спас старший брат. Он более двух километров нес ее на руках к «скорой».
Как рассказала мама девочки, все случилось 7 января, когда она вечером вернулась с работы. Отец целый день праздновал с соседом Рождество и уснул в комнате. Он проснулся в агрессивном настроении и начал ссору.
«Он меня хотел ударить. Аня из комнаты забежала и начала за меня заступаться. Старший заскочил и стал их разнимать», — вспоминает Наталья Крицкая.
Тогда мужчина выбежал на улицу и вернулся с бутылкой бензина в руках. Он схватил Аню за руку, разбрызгал горючую жидкость по стенам и плеснул ей дочке в лицо. От затопленой печи огонь вспыхнул мгновенно и охватил все лицо девушки.
Первым тушить сестру бросился старший брат, мать выбежала из горящего дома с 6-летней дочкой. А отец молча наблюдал за всем.
«Скорая» из-за гололеда не смогла добраться до дома, поэтому обожженную девушку брат с соседом несли к авто на руках целых два километра. Из реанимации Аню перевели в ожоговое отделение.
Отца Ани задержали через несколько часов после нападения. Ему грозит пожизненное заключение.
Ранее сообщалось, что отец сжег дом парня своей дочери.
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