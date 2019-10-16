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«Любящий отец» сжег дом парня своей дочери, чтобы та с ним не встречалась (видео)
О пожаре, охватившем весь дом — более 100 квадратных метров — и уничтожившем крышу, перекрытия и имущество хозяев, правоохранителям сообщили спасатели. По заключению специалистов ГСЧС, причиной возгорания стал поджог.
«Подозреваемого в совершении этого преступления оперативно разыскали в селе Маяки, где тот проживает. 35-летний мужчина признался, что на такой поступок решился, узнав, что дочь в очередной раз ослушалась его и поехала к другу в соседнее село», — рассказали в Беляевском отделе полиции.
Правонарушителю уже объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») Уголовного кодекса Украины. В качестве меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей без права внесения залога. Началось расследование.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе задержан мужчина, который поджег дом своей бывшей жены. 43-летняя женщина погибла в огне.
А в Запорожье судят 28-летнего мужчину, который облил бензином и сжег свою 22-летнюю невесту. «Казнь» он совершил во дворе многоэтажки на глазах у соседей.
«ФАКТЫ» писали также о жуткой истории, произошедшей в Белогорском районе Хмельницкой области. 42-летний отец связал и облил кислотой 18-летнюю дочь. Девушка получила страшные ожоги лица и тела.
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