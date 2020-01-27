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Украина

75 лет назад Советская армия освободила Освенцим: бывшие узники Аушвица рассказали о пережитом ужасе

10:16 27 января 2020 344
Аушвиц
Инф. «ФАКТОВ»

В январе 1945 года от гитлеровцев был освобожден лагерь смерти Аушвиц. В нем во время Второй мировой войны нацисты уничтожили не менее 1,1 миллиона человек. Выжившие узники до сих пор не могут стереть из памяти пережитый ужас.

«Мы приехали, увидели этот забор и этих несчастных людей. Мы танками поломали этот забор весь и поехали дальше. Отдали все продукты заключенным. Все остальное сделал уже 1-й Украинский фронт. Мы не знали, что Аушвиц существовал», — рассказывает ветеран, который участвовал в освобождении Освенцима.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после освобождения от немецких фашистов концлагерь Аушвиц вплоть до 1947 года использовал НКВД, где содержал своих узников. А во время войны украинцы, рискуя жизнью, спасли от гибели тысячи евреев.

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