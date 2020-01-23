НКВД до 1947 года использовал гитлеровский лагерь смерти Аушвиц

История современности

В четверг, 23 января, в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне прошла презентация фундаментального исследования «Концтабiр Аушвiц — український вимiр». Сложилась так, что в нашей стране Овенцимом многие называют гитлеровский лагерь смерти в Польше. Польские историки уточняют, что на самом деле Освенцим — это город. А концлагерь, который в нем размещался, называется Аушвиц. Читайте в «ФАКТАХ интервью с узницей Освенцима Анастасией Гулей: «В лагере меня из человека превратили в чучело. Номер 61 369 — вот кем я там была».

— Меня в Аушвице зачислили в бригаду, выполнявшую сельскохозяйственные работы, — рассказала «ФАКТАМ» выжившая узница концлагеря Анастасия Васильевна Гулей. — Нам давали мешки с светло-серой массой, якобы «удобрением», приказывали набирать его в ведра и рассыпать по полям. В один из первых дней участия нашей бригады в этих работах то одна, то другая девушка стали замечать, что «в удобрении» есть что-то колючее. Мы присмотрелись к массе, которую рассыпали по полям, и поняли, что колются не полностью перегоревшие человеческие кости.

Мы каждое утро видели, как в лагерь прибывали эшелоны с людьми. Среди них было много матерей с детками. Их вели на смерть в газовые камеры. А по ночам сжигали. Если ветер дул в строну нашего барака, мы задыхались от запаха горелого человеческого мяса.

После освобождения из лагеря Анастасия Гулей окончила в Киеве Институт лесного хозяйства

— Жертвами Аушвица стали 1,5 миллиона человек, — добавляет заместитель генерального директора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Любовь Легасова. — Из них 1,1 миллиона евреев, около 150 тысяч поляков, остальные — этнические украинцы, россияне, французы, венгры, цыгане… Были убиты в газовых камерах и сожжены в крематориях Аушвица порядка 90 тысяч евреев из Закарпатья.

Собирать информацию об украинских узниках Аушвица мы начали по инициативе Виктора Ющенко, когда он был президентом страны. Кстати, нам удалось найти в архивах концлагеря формуляр отца Ющенко Андрея Андреевича — он тоже был узником Аушвица. В формуляре его записали как россиянина из Украины. Ведь лагерная канцелярия всех заключенных из СССР вносила в документы как россиян. Только 600 узников из числа членов ОУН добились, чтобы в лагерных документах их записали как украинцев.

— Как отец третьего президента Украины Виктора Ющенко попал в Аушвиц?

— Когда началась война между гитлеровской Германией и Советским Союзом, Ющенко-старший проходил срочную службу в Красной армии, — рассказала «ФАКТАМ» один из авторов исследования «Концтабiр Аушвiц — український вимiр» Валентина Смирнова. — Его кавалерийская часть находилась тогда в Беларуси. Так что будущему отцу президента Украины довелось в числе первых вступить в бои с гитлеровцами. Он попал в плен 5 июля 1941 года. Был узником нескольких концлагерей, в том числе Аушвица. Андрея Ющенко освободили в 1945 году американские войска. Он успешно прошел государственную проверку (проверку НКВД) и вернулся на родину. Работал сначала учителем истории, а после окончания факультета иностранных языков Харьковского государственного университета стал преподавать английский. В 1950-е годы Андрей Андреевич находился в разработке КГБ по подозрению в украинском национализме. Чекисты дали ему прозвище «Хитрый» за то, что был человеком умным.

Исследователи также рассказали «ФАКТАМ», что до 1947 года НКВД использовал Аушвиц для содержания в нем своих узников.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Польше школьники инсценировали массовое убийство узников Освенцима.

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