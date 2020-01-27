«Только не ты»: реакция звезд на смерть легендарного баскетболиста Коби Брайанта (фото)

Мир

Трагическая смерть знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который вместе с дочерью разбился на вертолете в воскресенье 26 января в округе Лос-Анджелес, всколыхнула весь мир. Звездные друзья легенды спорта, его коллеги и представители шоу-бизнеса скорбят и выражают свои соболезнования. Они отказываются верить в то, что 41-летнего Коби больше нет.

Одним из первых в баскетбольном мире высказался словенский форвард «Далласа» Лука Дончич. «Только не ты! Покойся с миром, Мамба. Спасибо за все, что ты показал и сделал для этого мира», — написал он в Instagram.

Свои соболезнования близким Коби выразил знаменитый Шакил О'Нил. «Нет слов, чтобы выразить боль, которую я испытываю в этот трагический момент, когда теряют мою прекрасную Джиджи (13-летняя дочь Брайанта, находилась с ним на борту. — Ред.) и моего друга, партнера по победным чемпионатам, моего чувака и моего парня. Я люблю вас и буду скучать. Мои соболезнования семье Брайанта и семьям других жертв катастрофы. СЕЙЧАС Я СКОРБЛЮ», — пишет на своей странице в сети.

Американский певец Джастин Бибер, опубликовал фото с Коби и признался, что не может поверить в смерть звезды баскетбола.

«Этого не может быть. Ты всегда воодушевлял меня, мамба. Твои лучшие фразы по сей день вызывают улыбку. Люблю тебя!», — трогательно написал Бибер.

После известия о том, что на борту вертолета была и 13-летняя дочь Коби Джианна, слова соболезнования многие адресуют жене баскетболиста.

«У меня нет слов. Каждая частичка моего сердца с тобой, Ванесса», — написала Крис Дженнер, а также Кайли Дженнер.

Со словами поддержки к Ванессе и родным всех погибших на борту обратилась знаменитая модель Джиджи Хадид.

Ленты заменитостей наполняются скорбящими постами и фото Коби Брайнта с дочерью.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что гибель легендарного баскетболиста предрекли еще в 2012 году

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