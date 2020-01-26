Коби Брайант: лучшие моменты игры «Черной Мамбы» (видео)

Спорт

Воскресенье, 26 января, можно смело назвать черным днем для большинства людей, хоть мало-мальски интересующихся баскетболом. Утром около 10 часов по местному времени в авиакатастрофе неподалеку от Лос-Анджелеса разбился легенда НБА Коби Брайант, который вместе со своей 13-летней дочерью Джианной-Марией Оноре летел на вертолете на баскетбольный матч детских команд. Брайант тренировал школьную команду Джианны и готовил из нее будущую баскетболистку — у дочери Коби уже было неофициальное приглашение от университета Коннектикута, сильнейшей женской программы NCAA.

Перечислять достижения «Черной Мамбы», как называли Коби, в Национальной баскетбольной ассоциации можно долго. Пятикратный чемпион НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), дважды самый ценный игрок финальных серий (2009, 2010), самый ценный игрок НБА (2008), участник 18 (!) матчей «Всех звезд», четыре раза самый ценный игрок матча «Всех звезд» (2002, 2007, 2009, 2011), дважды наиболее результативный игрок сезона в НБА (2006, 2007).

За 20 сезонов, проведенных в НБА, Коби защищал цвета лишь одной команды — «Лос-Анджелес Лейкерс». В знак благодарности за преданность клуб вывел из оборота № 8 и № 24, под которыми выступал Коби на протяжении карьеры. На счету Брайанта 1346 матчей и 33 643 набранных очка (в среднем — 25 за игру).

Два номера, под которыми Брайант выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс", клуб вывел из оборота

К слову, буквально за несколько часов до трагического полета Брайант поздравил Леброна Джеймса, выступающего за родной для Коби «Лос-Анджелес Лейкерс», который набрал 33 644-е очко в карьере и обошел «Черную Мамбу». «Продолжай двигать игру вперед. Мое уважение, брат», — написал Брайант на своей странице в Twitter.

Последнее сообщение в Twitter от Коби Брайанта было адресовано Леброну Джеймсу

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Всего через несколько часов после того, как стало известно о трагической гибели Брайанта, его память почтили баскетболисты «Торонто» и «Сан-Антонио». В начале поединка регулярного чемпионата игроки команд по очереди нарушили правило 24 секунд, не атаковав кольцо команды соперника, а просто держа мяч, пока не истечет время. Таким образом баскетболисты отдали дань памяти Коби, который большую часть карьеры выступал под 24-м номером. Также свои соболезнования выразили бывший партнер «Черной Мамбы» по «Лейкерс» украинец Станислав Медведенко, еще один наш соотечественник Святослав Михайлюк, выступающий в НБА за «Детройт Пистонз», главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и многие другие спортсмены, клубы, известные люди.

К слову, нападающий «ПСЖ» Неймар, узнавший о трагедии в перерыве воскресного матча чемпионата Франции на поле «Лилля», после второго гола в ворота хозяев сделал жест в память о погибшем Коби Брайанте.

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