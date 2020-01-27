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Алла Пугачева поделилась секретами красоты (фото)
70-летняя Алла Пугачева, заметно похудевшая в последнее время, удивила поклонников в сети новым лицом. На странице знаменитой певицы в Instagram появились новые фото, на которых она выглядит гораздо моложе своих лет.
На одном из снимков она без мужа Максима Галкина встречает китайский Новый год в компании звездного друга Александра Буйнова. Алла Борисовна кокетливо улыбается и игриво поправляет волосы.
«Гуляем с друзьями по-китайски. С Новым годом!!!» — подписала Пугачева. В комментариях под фото поклонники отмечают, что певица заметно преобразилась. Ее лицо выглядит совершенно иначе, чем в конце года, она будто скинула десяток лет.
Также Алла Борисовна заинтриговала портретным снимком. На черно-белом фото она позирует в шляпе с вуалью. Звезда российской эстрады считает, что эта деталь не только придает образу загадочности, но и скрывает недостатки.
«Моя вуаль, моя крепость. Рекомендую всем дамам 70+», — пишет под фото.
Еще одним женским оружием Алла Борисовна называет красную помаду. И даже утром яркий макияж может придать женщине уверенности. Особенно, если она настроена решительно.
«С утра? Губы красные? Берегись!!! Опасна я», — заинтриговала Алла Борисовна.
Каждый новый выход в свет Аллы Пугачевой привлекает пристальное внимание. Подозревают, что певица снова сделала пластическую операцию или умело пользуется фотошопом.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...