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Шоу-бизнес

Алла Пугачева поделилась секретами красоты (фото)

12:55 27 января 2020 625
Алла Пугачева
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

70-летняя Алла Пугачева, заметно похудевшая в последнее время, удивила поклонников в сети новым лицом. На странице знаменитой певицы в Instagram появились новые фото, на которых она выглядит гораздо моложе своих лет.

На одном из снимков она без мужа Максима Галкина встречает китайский Новый год в компании звездного друга Александра Буйнова. Алла Борисовна кокетливо улыбается и игриво поправляет волосы.

«Гуляем с друзьями по-китайски. С Новым годом!!!» — подписала Пугачева. В комментариях под фото поклонники отмечают, что певица заметно преобразилась. Ее лицо выглядит совершенно иначе, чем в конце года, она будто скинула десяток лет.

Также Алла Борисовна заинтриговала портретным снимком. На черно-белом фото она позирует в шляпе с вуалью. Звезда российской эстрады считает, что эта деталь не только придает образу загадочности, но и скрывает недостатки.

«Моя вуаль, моя крепость. Рекомендую всем дамам 70+», — пишет под фото.

Еще одним женским оружием Алла Борисовна называет красную помаду. И даже утром яркий макияж может придать женщине уверенности. Особенно, если она настроена решительно.

«С утра? Губы красные? Берегись!!! Опасна я», — заинтриговала Алла Борисовна.

Каждый новый выход в свет Аллы Пугачевой привлекает пристальное внимание. Подозревают, что певица снова сделала пластическую операцию или умело пользуется фотошопом.

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