Исхудавшая Пугачева обеспокоила поклонников (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитая певица Алла Пугачева, у которой заподозрили проблемы со здоровьем, удивила поклонников своим внешним видом. После того, как легендарная артистка не пришла проститься с умершей подругой Галиной Волчек, ссылаясь на недомогание, поклонники заподозрили неладное.

Пугачева развеяла все слухи, появившись на дне рождения друга, композитора Игоря Николаева, которому исполнилось 60 лет. По случаю юбилея он собрал в ресторане звездных друзей. На празднике Алла Борисовна появилась в черной блузке и длинной в пол юбке в белый горошек. Тонкую талию подчеркнула широким поясом. Певица дополнила образ стильной кожаной сумкой. Весь вечер она была в прекрасном настроении, танцевала с именинником и посвящала ему тосты.

«Благодаря твоим песням я как-то не сильно переживала расставания с мужьями!» — шутила Алла Борисовна.

Праздничными снимками в сети поделился сам Николаев и гости.

Поклонники Пугачевой отмечают, что она еще более похудела, ее лицо изменилось. Они заподозрили 70-летнюю примадонну в том, что она сделала очередную пластическую операцию.

«Для своих лет она молодец, еще молодится и пластику делает», «А что у Аллы с рукой? Вся в шишках», «Я за естественное старение, а когда лицо пионерки, а руки пенсионерки — АНОМАЛИЯ природная», «Справа это кто, мумия?» — пишут комментаторы.

Ранее юморист Максим Галкин умилил сеть семейным фото — с Аллой и детьми они сходили в кино.

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