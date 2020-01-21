24.13 / 24.37 26.65 / 27.06
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Исхудавшая Пугачева обеспокоила поклонников (фото)

14:28 21 января 2020 141
Алла Пугачева
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Знаменитая певица Алла Пугачева, у которой заподозрили проблемы со здоровьем, удивила поклонников своим внешним видом. После того, как легендарная артистка не пришла проститься с умершей подругой Галиной Волчек, ссылаясь на недомогание, поклонники заподозрили неладное.

Пугачева развеяла все слухи, появившись на дне рождения друга, композитора Игоря Николаева, которому исполнилось 60 лет. По случаю юбилея он собрал в ресторане звездных друзей. На празднике Алла Борисовна появилась в черной блузке и длинной в пол юбке в белый горошек. Тонкую талию подчеркнула широким поясом. Певица дополнила образ стильной кожаной сумкой. Весь вечер она была в прекрасном настроении, танцевала с именинником и посвящала ему тосты.

«Благодаря твоим песням я как-то не сильно переживала расставания с мужьями!» — шутила Алла Борисовна.

Праздничными снимками в сети поделился сам Николаев и гости.

Поклонники Пугачевой отмечают, что она еще более похудела, ее лицо изменилось. Они заподозрили 70-летнюю примадонну в том, что она сделала очередную пластическую операцию.

«Для своих лет она молодец, еще молодится и пластику делает», «А что у Аллы с рукой? Вся в шишках», «Я за естественное старение, а когда лицо пионерки, а руки пенсионерки — АНОМАЛИЯ природная», «Справа это кто, мумия?» — пишут комментаторы.

Ранее юморист Максим Галкин умилил сеть семейным фото — с Аллой и детьми они сходили в кино.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Снегопад в городе

В Украину идут снегопады: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Кончаловский с семьей

Кончаловский и Высоцкая потеряли сына на Крещение

Меган с Арчи

Меган Маркл засекли на прогулке с Арчи, собаками и телохранителями (фото, видео)

Ротвейлер

Ротвейлер едва не загрыз свою хозяйку: подробности шокирующего происшествия в Одессе (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер