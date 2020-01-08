Резко помолодевшую Пугачеву заподозрили в фотошопе

Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин встретили Новый год дома в семейном кругу, а в Рождество по традиции отправились на праздничный ужин к друзьям — продюсеру Александру Достману и его жене Иде. За столом собрались также семья модельера Валентина Юдашкина, Наташа Королева, лучшая подруга Аллы Борисовны Алина Редель.

Компания душевно провела вечер. Фото дружеских посиделок Галкин опубликовал на своей странице в Instagram. Компания позирует в холле у огромной красивой елки. Подписчики обратили внимание на внешний вид Аллы Борисовны. Выглядит она потрясающе! В модных широких брюках и кофте с открытыми плечами и стильной прической, певица смотрится гораздо моложе своих лет. Трудно поверить, что ей исполнилось 70 лет.

В комментариях под фото подписчики оставляют комплименты и восхищаются внешним видом Пугачевой. Также они подозревают, что Максим использовал фильтры и фотошоп. Возраст певицы выдают лишь руки.

Ранее Максим Галкин показал забавное видео с детьми. Лиза называет родителей «хорошей парочкой».

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