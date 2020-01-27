Украина

Журналист Роман Цимбалюк прокомментировал высказывание Давида Арахамии в ходе поездки на форум в Давосе по поводу отсутствия у Украины силового плана освобождения Донбасса.

«Представитель «Слуг народа» в Давосе в интервью российским СМИ начал оправдываться, что у нас точно нет военного плана по освобождению Донбасса. Об этом говорит и президент.

Знаете, как эти слова воспринимают в Москве?

Для них это значит, что мы готовы сдаться, что мы не можем и не хотим защищаться. Для Москвы это указание к действию: «дави украинцев, они прогнутся», — написал Цимбалюк

Он утверждает, что активизация российских снайперских групп на Донбассе — это способ давления Кремля на Зеленского.

«Они понимают только силу. А слабых пинают ногами.

В Кремле, кстати, тоже говорят, что хотят нормализации отношений с Украиной. Только почему у нас с начала года 11 погибших?", — написал Цимбалюк.

Ранее сообщалось, что на Донбассе вновь погиб боец ВСУ.

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