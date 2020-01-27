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Кремль воспринимает как слабость: Цимбалюк рассказал, как Путин заставляет Зеленского капитулировать
Журналист Роман Цимбалюк прокомментировал высказывание Давида Арахамии в ходе поездки на форум в Давосе по поводу отсутствия у Украины силового плана освобождения Донбасса.
«Представитель «Слуг народа» в Давосе в интервью российским СМИ начал оправдываться, что у нас точно нет военного плана по освобождению Донбасса. Об этом говорит и президент.
Знаете, как эти слова воспринимают в Москве?
Для них это значит, что мы готовы сдаться, что мы не можем и не хотим защищаться. Для Москвы это указание к действию: «дави украинцев, они прогнутся», — написал Цимбалюк
Он утверждает, что активизация российских снайперских групп на Донбассе — это способ давления Кремля на Зеленского.
«Они понимают только силу. А слабых пинают ногами.
В Кремле, кстати, тоже говорят, что хотят нормализации отношений с Украиной. Только почему у нас с начала года 11 погибших?", — написал Цимбалюк.
Ранее сообщалось, что на Донбассе вновь погиб боец ВСУ.
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