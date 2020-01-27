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Что делать, если от вашего имени взяли кредит в банке
Если человека терроризирую коллекторы или представители банка, требуя вернуть кредит, который он не брал, ему в первую очередь следует проверить информацию о займе, к примеру, в украинском бюро кредитных историй.
«Проверить информацию можно, в банке, финансовом учреждении или коллекторской компании, или онлайн в украинском бюро кредитных историй: https://www.ubki.ua», — говорится в сообщении «Судебной власти«
Если информация о кредите, который вы не брали, подтвердилась, следует идти в полицию и писать заявление о незаконно оформленном кредите — это необходимо для фиксации факта события и внесения данных в Единый реестр досудебных расследований.
- Нужно обратиться к кредитору или коллектору. Сообщите в банк или финучреждение о том, что вы лично кредит не оформляли, и приведите аргументы в вашу пользу.
- Получите от банка заверенные копии договоров о кредитовании. Коллекторы должны предоставить вам договор переуступки вашей задолженности.
- Обратитесь к юристу-специалисту по банковскому праву или самостоятельно выявите признаки подделки договора.
- Убедите банк или финансовое учреждение в подделке документа. Это позволит объединить усилия для разоблачения мошенника.
- Сообщите о подделке в регуляторные организации в сфере банковского сектора. В частности, Национальный банк Украины. Для сферы небанковского микрокредитования — Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Регулятор может назначить проверку, требовать от учреждений объяснений.
- Готовьте иск в суд.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», коллекторы преследуют сына экс-парламентария Игоря Мосейчука, взявшего микрокредит. Юрист дает советы, как поступать в том случае, если людям угрожают коллекторы.
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