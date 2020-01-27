Здоровье и медицина

Из-за вспышки гриппа в Одессе ввели особый режим: что это значит

В Одессе эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 7,6 процента. Об этом в понедельник, 27 января, сообщила на совещании в горсовете заместитель начальника городского департамента здравоохранения Надежда Гончаренко.

«По данным лабораторного центра, на сегодня регистрируется уровень заболеваемости гриппа, который превышает эпидпорог на 7,6 процента. За последнюю неделю заболеваемость выросла на 28 процентов», — сказала чиновница.

Она отметила, что 74 процентов заболевших — несовершеннолетние, в основном это дети в возрасте до 14 лет.

По ее словам, в настоящее время в городе усилены противоэпидемические мероприятия, в частности, в лечебных учреждениях введен масочный режим, в больницах ограничено посещение пациентов.

Мэр Одессы Геннадий Труханов, отметив, что вирус из Китая стремительно распространяется по всему миру, напомнил, что в городе есть большая китайская диаспора.

«В Одессе достаточно большая китайская диаспора. Надо провести встречу в Генконсульстве Китая… Прошу выработать план того, какие шаги необходимо предпринимать в случае выявления вируса у нас», — заявил Труханов.

В социальных сетях директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич сообщила, что решение о возможном карантине в учебных заведениях города может быть принято сегодня.

Об этом она заявила после того, как в соцсетях появилась информация о том, что в конце прошлой недели только в одном классе школы за день заболели сразу девять учеников.

«Карантин «вводят комиссионно, по представлению врачей с учетом показателей эпидпорога, — добавила Буйневич. - Педагоги поддерживают предварительное решение о его введении, но прошу дождаться выводов ТЭБ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что коронавирус из Китая унес жизни уже 80 человек. В мире уже выявлено 2804 заболевших. Болезнь распространилась в странах Азии, Северной Америки, Европы и в Австралии.

В понедельник, 27 января, стало известно, что заболевание коронавирусом зафиксировано в Украине.



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