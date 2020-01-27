Представитель Украины стал вице-президентом ПАСЕ

Украина

Вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали «слугу народа» Александра Мережко, который недавно стал главой комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, сменив на посту попавшего в секс-скандал Богдана Яременко.

О назначении Мережко сообщает народный депутат из президентской фракции Евгения Кравчук. По ее словам, новый вице-президент ПАСЕ — доктор юридических наук, ученый и специалист в области международного права.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ПАСЕ остановила автоматическое утверждение полномочий делегации РФ. Эту инициативу поддержали более 30 депутатов ассамблеи. Причины — нарушение Россией своих обязательств, в том числе, агрессия в Грузии и Украине.

Фото со странички Евгении Кравчук в соцсетях.

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