- 15:58 "Это просто дно": в Харькове у девушки с инвалидностью украли коляску
- 15:57 Под Уманью Lexus с россиянами влетел в фуру: подробности жуткой автокатастрофы
- 15:54 Пожар в одесском колледже: экс-начальника спасателей отправили под арест
- 15:44 "Умею это делать": Ирина Билык призналась, как мстит бывшим
- 15:44 «Динамо» — «Динамо» (Брест) — 0:0: онлайн-видеотрансляция матча киевлян с клубом Милевского и Хачериди
- 15:27 В России неожиданно остановили следствие по делу захваченных украинских моряков
- 15:22 В Киеве на детской площадке нашли гранату: открылись неожиданные обстоятельства
- 15:07 В Киеве задержали боевика «ДНР», устроившего стрельбу по полицейским
- 14:58 Селфи счастливой молодой мамы на фоне мужа, упавшего во время родов, стало вирусным
- 14:58 Обогатились на 20 тысяч евро: одесские полицейские провели фейковое задержание иностранца
- 14:48 Представитель Украины стал вице-президентом ПАСЕ
- 14:40 Из-за вспышки гриппа в Одессе ввели особый режим: что это значит
Представитель Украины стал вице-президентом ПАСЕ
Вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали «слугу народа» Александра Мережко, который недавно стал главой комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, сменив на посту попавшего в секс-скандал Богдана Яременко.
О назначении Мережко сообщает народный депутат из президентской фракции Евгения Кравчук. По ее словам, новый вице-президент ПАСЕ — доктор юридических наук, ученый и специалист в области международного права.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ПАСЕ остановила автоматическое утверждение полномочий делегации РФ. Эту инициативу поддержали более 30 депутатов ассамблеи. Причины — нарушение Россией своих обязательств, в том числе, агрессия в Грузии и Украине.
Фото со странички Евгении Кравчук в соцсетях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...