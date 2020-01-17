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Украина

В Раде выбрали замену оскандалившемуся нардепу Яременко

12:50 17 января 2020 228
Александр Мережко
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада Украины таки отправила в отставку попавшего в сексуальный скандал уже экс-главу парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко — его преемником стал «слуга народа» Александр Мережко.

Проект постановления поддержали 317 народных депутатов. До этого назначения Мережко был членом Комитета по вопросам правовой политики.

Также сообщается, что недавно пополнивший ряды фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович был избран членом Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Богдан Яременко написал заявление об отставке еще в ноябре прошлого года, обещая передать его спикеру парламента в том случае, если решение об отставке примет фракция партии «Слуга народа».

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