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ПАСЕ возглавил бельгиец с неоднозначным отношением к Украине
В Страсбурге главой Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали бельгийского политика Рика Дамса. Ранее вице-президентом ПАСЕ избрали украинского депутата Александра Мережко.
Как передает «УНН», новый глава ПАСЕ заявил, что для него в работе будет приоритетной связь между правами человека и окружающей средой. Сообщается, что Дамс не голосовал за большинство резолюций по Крыму и Донбассу, отдав голоса только за одну из них — о гуманитарной ситуации в Украине, в январе 2015 года. По всем остальным «украинским» документам его голоса отсутствуют в электронной системе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за нарушений своих обязательств Россией автоматическое подтверждение полномочий ее делегации остановлено. Этот вопрос в ПАСЕ собираются рассмотреть в течение нескольких дней.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...