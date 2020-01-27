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Украина

ПАСЕ возглавил бельгиец с неоднозначным отношением к Украине

16:21 27 января 2020 124
Хендрик Дамс
Инф. «ФАКТОВ»

В Страсбурге главой Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали бельгийского политика Рика Дамса. Ранее вице-президентом ПАСЕ избрали украинского депутата Александра Мережко.

Как передает «УНН», новый глава ПАСЕ заявил, что для него в работе будет приоритетной связь между правами человека и окружающей средой. Сообщается, что Дамс не голосовал за большинство резолюций по Крыму и Донбассу, отдав голоса только за одну из них — о гуманитарной ситуации в Украине, в январе 2015 года. По всем остальным «украинским» документам его голоса отсутствуют в электронной системе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за нарушений своих обязательств Россией автоматическое подтверждение полномочий ее делегации остановлено. Этот вопрос в ПАСЕ собираются рассмотреть в течение нескольких дней.

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