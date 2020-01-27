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Дело Гандзюк: Левин изменил внешность, но его "выдали" отпечатки пальцев
Предполагаемый организатор убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексей Москаленко (Левин), которого на днях задержали в Болгарии, изменил внешность.
Об этом сообщили болгарские полицейские на брифинге в понедельник, 27 января.
«Левин изменил внешность так, что был не похож на фото из Интерпола. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев», — цитирует слова полицейских «Слідство Інфо».
По словам болгарских полицейских, Левин попал в Болгарию через Румынию в 2018 году. Он пешком пересек границу в населенном пункте Дуранкулак. В Болгарии, по утверждениям правоохранителей, он официально нигде не регистрировался.
Во время задержания Левина у него дома изъяли два паспорта — местный и зарубежный. Ему запретили покидать территорию страны, вскоре суд будет решать вопрос о его экстрадиции.
Напомним, советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года в киевской больнице из-за химических ожогов тела в результате нападения с использованием серной кислоты.
Исполнители преступления: Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Никита Грабчук и Сергей Торбин согласились на сделку со следствием. Их тюремные сроки составляют от 3 до 6,5 лет.
Алексея Москаленко (Левина) задержали в болгарском городе Бургас на 24 часа. 25 января время содержание Левину продлили еще на 72 часа. 28 января ему должны избрать меру пресечения.
В Украине не исключают, что экстрадиция Левина из Болгарии может растянуться на годы, если не будет согласована упрощенная процедура.
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