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Дело Гандзюк: появилась информация об экстрадиции Левина
Экстрадиция в Украину Алексея Москаленко (Левина), подозреваемого в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которого 24 января текущего года задержали на территории Болгарии, может растянуться на годы. Об этом сообщил информированный источник в СБУ.
«Теперь вопрос в экстрадиции и ее сроках, они могут варьироваться от 30−40 дней, если будет получено согласие на упрощенную процедуру экстрадиции, до неопределенного срока, что крайне нежелательно», — цитирует ZN.UA слова источника.
Источник уточнил, что взяли Левина в Болгарии сотрудники местной полиции, которым информацию о его местонахождении сообщила украинская сторона. Левин под чужим именем вместе с женой Мариной скрывался на арендованной квартире в Бургасе.
На данный момент Левин задержан на 72 часа по «красной карте» Интерпола (арест разыскиваемого лица для дальнейшей экстрадиции). Эта карта служит основанием для обращения болгарских правоохранителей в суд для задержания Левина на 40 дней. По словам собеседника, в этот период и должен решиться вопрос с процедурой экстрадиции Левина в Украину.
Напомним, советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года в киевской больнице из-за химических ожогов тела в результате нападения с использованием серной кислоты.
На данный момент реальные сроки получили только исполнители преступления: Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук, а также их главарь Сергей Торбин. Благодаря сделке со следствием, их сроки составляют от 3 до 6,5 лет лишения свободы.
Несколько дней назад в Херсонской области прошли обыски у подозреваемых по «делу Гандзюк» — главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рищука.
На днях Печерский районный суд Киева оставил под стражей до 4 марта 2020 года подозреваемого в деле об убийстве Екатерины Гандзюк Игоря Павловского.
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