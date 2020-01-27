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Стиль жизни

Сочные и нежные: шарики из индейки по рецепту популярного ведущего

16:50 27 января 2020 111
Алексей Суханов
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Известный кулинарный эксперт, ведущий популярного ток-шоу «Говорить Україна» Алексей Суханов рассказал «ФАКТАМ» о своем самом любимом мясном блюде.

— Я называю его «томатные шарики», хотя на самом деле, «шарики» эти делаю из мяса, — рассказал ведущий канала «Украина». — Просто после того, как они формируются, опускаю их в томатный соус, который делает шарики сочными и нежными на вкус.

На самом деле, такое блюдо можно делать из любого вида мяса. Но мне больше всего нравится из индейки. Это мясо очень диетическое, к тому же я готовлю шарики только на пару.

— Их фарш похож на котлетный?

— Не совсем. Фарш для мясных шариков делается без добавления яйца — мне кажется, оно придает жесткость. А вот для того, чтобы шарики не распались в процессе приготовления, я замачиваю на пару минут овсяные хлопья, затем отжимаю и добавляю в фарш этот «секретный» ингредиент!

Шарики из индейки

Ингредиенты:

  • мясо индейки — 500 граммов;
  • 1 луковица среднего размера;
  • овсяные хлопья — 2 столовые ложки;
  • сметана — 1 столовая ложка;
  • соль, перец.

Для соуса:

  • помидоры в собственном соку — 1 банка (200 граммов);
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль, перец, сахар;
  • 1 ложка оливкового масла.

Приготовление:

Мясо индейки помыть, обрезать пленки. Нарезать кубиками. Лук очистить и разрезать пополам. Овсяные хлопья залить холодной водой.

На мясорубке измельчить мясо и лук. Добавить ложку сметаны, посолить, поперчить. Отжать овсяные хлопья и добавить к фаршу.

Приготовить паровую баню. Фарш скатать в шарики и сложить в емкость. Готовить 20 минут на среднем огне.

Помидоры измельчить блендером. На сковороду налить 1 столовую ложку оливкового масла и добавить чеснок. Затем измельченные помидоры. Добавить соль, перец и сахар. В кипящий соус выложить готовые шарики, накрыть крышкой и томить 10 минут.

Ранее Алексей Суханов поделился с «ФАКТАМИ» рецептом нежнейшего филе индейки.

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