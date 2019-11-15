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Под Киевом поезд насмерть сбил девушку в наушниках
В четверг, 14 ноября, в Киевской области на переезде в селе Тарасовка поезд сбил 18-летнюю местную жительницу. За день до этого в регионе один из поездов смял автомобиль. О происшествии пресс-служба полиции Киевской области информирует в Facebook.
О случившемся в полицию сообщил случайный свидетель. Следственно-оперативная группа выяснила, что 18-летняя девушка поздно вечером вышла из аптеки и отправилась домой через железнодорожный переезд. Она находилась в наушниках и поэтому не услышала приближения поезда, который направлялся из Киева в сторону Фастова. Девушка сразу погибла.
Ранее сообщалось, что во Львовской области школьный автобус выехал на рельсы как раз перед проходящим поездом. Оказалось, что водитель не увидел запрещающего сигнала светофора.
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