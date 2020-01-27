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Происшествия

Масштабная авария на трассе Киев — Одесса: семь человек доставили в больницу, один в коме

18:34 27 января 2020 192
ДТП
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В масштабном ДТП с участием 11 автомобилей на трассе Киев — Одесса 27 января, по уточненным данным, один человек погиб и семеро получили травмы. Напомним, сначала полиция сообщила об одном погибшем (водителе автобуса) и двух пострадавших (пассажирке автобуса и водителе автомобиля).

Семерых пострадавших доставили в одесскую городскую клиническую больницу № 11. По словам главврача Николая Турчина, у шестерых из них — ушибы различной степени тяжести и локализации. Пациентам оказали необходимую помощь и сочли возможным отпустить их на амбулаторное лечение. Еще у одного из доставленных в больницу — 25- летнего молодого человека — множественные травмы, в том числе ушиб головного мозга.

Пациент находится в коме и помещен в реанимацию. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое и не берутся давать какие-либо прогнозы. Говорят, все зависит от его состояния в первые сутки пребывания в больнице.

Позже стало известно еще об одной смертельной аварии на этой же трассе. Неподалеку от места масштабного ДТП водитель Renault не справился с управлением, и автомобиль столкнулся с отбойником, а затем — с грузовиком. В результате погибла 81-летняя пассажирка легковушки.

А у трассы Киев — Одесса, вблизи села Болгарка Раздельнянского района Одесской области, рано утром 27 января обнаружили мертвого мужчину. «Личность погибшего установлена — это 39-летний житель Одессы», — сообщили в полиции.

По предварительным выводам экспертов, причина смерти — тяжелые травмы, полученные во время ДТП. Предполагается, что мужчину сбил автомобиль, который с места происшествия скрылся. Как уточнили в полиции, тело обнаружено не на проезжей части, а на обочине дороги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Закарпатской области поезд столкнулся с грузовиком. Два человека погибли, один в больнице.

А под Днепром автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.

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