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Ахметов за 200 миллионов евро приобрел самый крутой особняк в мире (фото)
Самый богатый украинский бизнесмен Ринат Ахметов, который входит в топ-100 наиболее влиятельных украинцев, купил виллу стоимостью 200 миллионов евро на Французской Ривьере, которая в 2017 году, по версии Bloomberg, считалась самым дорогим имением на планете.
По информации Financial Times, предварительное соглашение о продаже с итальянской компанией Campari было достигнуто в августе 2019 года.
Вилла де Седрес площадью 18 тысяч квадратных футов расположена на побережье, датируется 1870 годом и прежде была домом короля Бельгии Леопольда II.
В имении 14 спален, расположенных на 35 сотках. Внутри виллы огромная гостиная, люстры, французские двери и портреты 19 века от пола до потолка в орнаментальных рамах. Библиотека, отделана деревом, вмещает 3000 книг о флоре и натурализме.
Среди особенностей имения — 14 тысяч видов растений, растущих в открытом саду и 25 оранжереях. Они входят в 10 лучших ботанических садов во всем мире, но в отличие от других, является частной территорией.
В компании Ахметова SCM Holdings Limited заявили о приобретении актива недвижимости. Компания рассматривает его как долгосрочную инвестицию.
Напомним, в 2019 году в рейтинге самых богатых людей в мире по версии журнала Forbes, Ринат Ахметов занял двести семьдесят второе место. Его капитал составил 6 млрд долларов.
После того, как началась оккупация Донбасса, Ахметов потерял часть активов. «Власти» так называемых «ДНР» и «ЛНР» продолжают «отжимать» еще оставшееся имущество и у бизнес-партнеров и друзей Ахметова.
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