Общество и люди

Волонтеров высадили из автобуса, чтобы не мешали смотреть российское кино: в сети волна возмущения (видео)

Водитель автобуса сообщением Луцк — Киев посреди дороги высадил из машины девушек, которые просили его прекратить крутить в салоне российский фильм. Об этом в Facebook написала Ярина Чорногуз.

Девушка пишет, что на просьбы выключить российскую ленту, водитель не реагировал. Не поддержали девушек и другие пассажиры, на которых не действовали аргументы о том, что смотреть продукт страны-агрессора, когда в Украине шестой год идет война, по крайней мере, непатриотично. Тогда девушки попросили остановить автобус, что водитель и сделал с молчаливого согласия всех пассажиров.

В сети поднялась волна возмущения. Люди пишут, что из-за такого равнодушия в Украине жизнь никогда не станет лучше.

Ранее «ФАКТЫ писали о продавщице в одесском супермаркете «ГурманЪ», которая не только отказывалась говорить с покупателем на украинском языке, но и оскорбила его патриотические чувства. Украинофобку в результате уволили.

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