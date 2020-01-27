Здоровье и медицина

Где в Киеве можно бесплатно обследоваться до 31 января: адреса медпунктов

Несмотря на практически начавшийся эпидсезон, в Киеве продолжается реализация проекта «Врач в вашем доме». На прошлой неделе экспресс-тестирование прошли 931 человек. А всего с момента запуска программы — 118 029 киевлян. С 27 по 31 января все желающие могут сделать первичное обследование, а также получить рекомендации врачей по его результатам. Напомним, из-за эпидемии гриппа в Бердянске Запорожской области до 31 января закрыли на карантин все школы.

На минувшей неделе мультидисциплинарные бригады (в их составе семейный врач, узкопрофильные специалисты) 66 раз посещали больных на дому. Всего в рамках проекта врачи выезжали к пациентам более 6 тысяч 646 раз.

На этой неделе, 27—31 января, медпункты (большинство из них работают с 11:00 до 14:00) открыты для пациентов по адресам:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

28−31 января —— улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

28 января — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56 КП «Фармация»);

29 января — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»),

30 января — улицы Олийныка, 21 (центр админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

31 января — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

30 января — 10:00—14:00 — проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

28 января — улицы Алматинская, 37б (амбулатория № 3), Раисы Окипной, 9, гомеопатическая аптека № 109

29 января — улицы Новаторов, 4 (амбулатория № 4), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (библиотека имени П. Тычины); 09:00—11:00 — улица Курнатовского, 7, 1-й этаж (амбулатория № 8 Центра первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1);

— улица Курнатовского, 7, 1-й этаж (амбулатория № 8 Центра первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1); 30 января — улицы Новаторов, 4 (амбулатория № 4), Русановская набережная, 24/51, аптека № 103, улица Миропольская, 13а, жэо № 404;

31 января — улица Новаторов, 4, амбулатория № 4;

Оболонский район

28 января —— улица Рокоссовского, 4 аптека № 55;

31 января — улица Тимошенко, 16, первый этаж, центра оказания админуслуг;

Печерский район

28 января — улица Подвысоцкого, 4а;

29 января — улицы Мечникова, 8, Мазепы, 2;

30 января — улицы Цитадельная, 5/9, Подвысоцкого, 13;

31 января — улицы Мазепы, 2, Подвысоцкого, 4а;

Подольский район

28 января — улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6,7;

29 января — улицы Волошская, 47, каб. 322, ЦПМСП № 1, проспект Свободы, 22 («Фармация» № 51);

30 января — улица Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22, 4-й этаж, амбулатория № 3,5;

31 января — улицы Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;

Святошинский район

29, 31 января — 9:00—12:00 — проспект Победы, 97, 11:00—14:00 — проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район ( 11:00—13:00 )

28 января — проспекты Воздухофлотский, 41 (райадминистрация); В. Гавела, 7 В (амбулатория, № 5, ЦПМСП № 1);

29 января — улица Ереванская, амбулатория №№ 5−6, ЦПМСП № 2), проспект Победы, 45 (аптека № 36);

30 января — проспект Л. Гузара, 3 (Медгородок), амбулатория №№ 1, 2, ЦПМСП № 1, улица Соломенская, 17, амбулатория №№ 1,2,3;

31 января — проспект Лобановского, 2, амбулатория № 4 ЦПМСП № 2;

Шевченковский район (с 10:00 до 13:00)

28 января — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

29 января — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;

30 января — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

31 января — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

По данным столичной горгосадминистрации, на четвертой неделе года зарегистрировано 10 920 больных гриппом и ОРВИ (на прошлой неделе этот показатель достиг 9 176), заболеваемость выросла на 19 процентов. Но в целом интенсивность эпидпроцесса находится все еще на низком уровне (наполовину ниже базовой оценки). На тысячу человек число заболевших составляет 370 (прошлый результат — 311). Взрослых заболело 4187 (ранее — 3823), а детей — 6733 (5 349). Среди школьников заболеваемость выросла на 35,6 процента и зарегистрировано 2869 случаев.

В медучреждения города госпитализированы 186 человек, из них 150 детей. Медики советуют придерживаться правил: если заболел гриппом — сиди дома, а лучше всего — своевременно вакцинироваться. С начала эпидсезона против гриппа привились 50 972 человека. Эпиднадзор за гриппом и ОРВИ продолжается.

А в Киевском лабораторном центре Украины опубликовано обращение к гражданам, которых просят не паниковать по поводу выделенного коронавируса (HKU1). Ведь он циркулирует в Украине десятилетиями и, как правило, вызывает заболевания верхних дыхательных путей легкой или средней степени тяжести. А печально известного коронавируса китайского происхождения в в Украине пока не обнаружили.

В Минздраве озвучили прогноз: доберется ли коронавирус до Украины.

Напомним, из-за большого числа заболевших в школах Одессы ввели карантин. Ранее мы сообщали об адресах медучреждений в Киеве, где можно вакцинироваться от гриппа. Кроме того, читайте, почему в холодное время года рекомендуется есть чеснок и лук, а жирная пища помогает излечиться от гриппа.

Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

В столице в январе можно бесплатно провериться на флюорографе.

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